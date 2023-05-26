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​Членство у ЄС і НАТО поставлять нові виклики перед Україною, - депутатка Європарламенту

Раса Юкнявічене зазначила, що треба бути більш реалістичними щодо питання Україна-НАТО на прийдешньому саміті у Вільнюсі.

​Членство у ЄС і НАТО поставлять нові виклики перед Україною, - депутатка Європарламенту
Фото: nato.int

Членство у Євросоюзі та НАТО тільки поставлять нові виклики перед Україною.

Таку думку озвучила депутатка Європейського парламенту, президент ПА НАТО (вересень – листопад 2018) Раса Юкнявічене, передає Media Center Ukraine - Ukrinform.

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За словами Юкнявічене, також потрібно бути більш реалістичними щодо питання Україна-НАТО на прийдешньому саміті у Вільнюсі.

"Я хочу бути більш реалістичною, говорячи про саміт у Вільнюсі. В нашому документі ми говоримо про Вільнюський саміт та саміт у Вашингтоні наступного року. Якщо ви дасте своїм людям дуже високі очікування, що запрошення буде надане у Вільнюсі, вже от-от, – це може стати розчаруванням", – зауважила депутатка Європейського парламенту.

Юкнявічене додала, що Вільнюський саміт є можливістю підготувати ґрунт для запрошення України до Альянсу в подальшому і навела приклад Литви. 

"Маємо розуміти, що членство у ЄС та НАТО тільки поставлять нові виклики. Тобто треба робити, що ми маємо робити, але ніколи не здавайтеся, і ви отримаєте те, що хочете. Нам знадобилося 14 років, щоб після відновлення нашої незалежності вступити до НАТО", - сказала депутатка Європарламенту.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив, що останніми місяцями Україна отримала позитивні сигнали від деяких країн, які готові підтримати вступ до НАТО. 

Тим часом генсек Альянсу Єнс Столтенберг зазначив, що немає сенсу обговорювати членство України у НАТО без її перемоги у війні як суверенної нації. Альянс також погодить багаторічну програму для України, яка передбачатиме перехід України від стандартів, доктрин і обладнання радянських часів.

В ОПУ повідомили, що на саміті НАТО, який відбудеться в липні у Вільнюсі, члени Альянсу можуть просигналізувати щодо підтримки членства України. Однак поки що жодних точних даних про це немає.

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