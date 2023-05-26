Шольц планує поговорити з Путіним у "належний час"

Канцлер ФРН наголосив, що війна має закінчитися "справедливим миром", а до цього повинно відбутися виведення російських військ.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що планує поговорити з президентом РФ "у свій час". Про це він сказав у інтервʼю газеті Koelner Stadt-Anzeiger, пише The Guardian.

"Мій останній телефонний дзвінок був певний термін тому. Але я планую поговорити з Путіним у належний час", – заявив він.

Попередня розмова між Шольцом і президентом РФ була на початку грудня.

Говорячи про можливість припинення війни переговорами, Шольц сказав, що Путін має зрозуміти: війна не може бути закінчена різновидом "холодного миру".

"Наприклад, перетворивши нинішню лінію фронту на новий «кордон» між Росією та Україною. Скоріше йдеться про справедливий мир, а передумовою для цього є виведення російських військ", – наголосив канцлер ФРН.

Німеччина до повномасштабного вторгнення була однією з європейських країн із достатньо міцними звʼязками із Росією – на тлі залежності від газу. Разом із Францією ця країна брала участь у перемовинах із Україною та РФ для врегулювання війни на українському сході. Після 24 лютого 2022 Берлін висловив підтримку Україні та допомагає їй із озброєнням. Шольц продовжував деякі дипломатичні контакти із Путіним, провівши з ним декілька телефонних розмов, але особисті зустрічі мав лише з президентом Володимиром Зеленським.

1 грудня Шольц заявив, що Європа може повернутися до довоєнного "мирного порядку" із Росією і вирішити "всі питання спільної безпеки" після війни в Україні, якщо президент РФ Володимир Путін відмовиться від агресії проти сусідніх держав. Потім він сказав, що для завершення війни треба говорити з Росією. У січні в Берліні підтвердили контакти з Путіним "для можливих переговорів про завершення війни".