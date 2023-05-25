Україна відкриє нові посольства в Африці та започатковує системну співпрацю із Африканським Союзом

Україна також підтримує ідею, щоб Африканський Союз став постійним членом G20.

Україна відкриє нові посольства в Африці і хоче розвивати якісно нове партнерство.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у зверненні з нагоди Дня Африки та 60-ї річниці заснування Організації Африканської Єдності (Африканського союзу).

За його словами, наша держава сьогодні "активізує свою зовнішню політику щодо Африки, спрямовану на українсько-африканський ренесанс" і підтримує ідею, щоб Африканський Союз став постійним членом G20.

"Нещодавно ми затвердили нашу першу Африканську стратегію МЗС та активізували політичний діалог з багатьма країнами континенту. Цього року ми збираємося відкрити нові посольства в різних куточках Африки та плануємо провести перший саміт Україна-Африка. Я запрошую лідерів ваших країн взяти участь у цій важливій події", - зазначив Кулеба.

Глава МЗСУ також запросив африканські країни долучитися до втілення формули миру через російську агресію і підкреслив, що підтримувати Україну "не означає бути прозахідним чи антизахідним". "Йдеться про повагу до Статуту ООН, міжнародного правопорядку, а також права кожної нації обирати власний мирний шлях розвитку", - наголосив Кулеба.

Він зазначив, що важливим елементом формули миру, особливо значущим для африканських країн, є продовольча безпека.

"Навіть у цей складний час війни Україна докладає максимум зусиль, щоб зберегти свою роль гаранта продовольчої безпеки Африки та багатьох інших регіонів світу. Попри морську блокаду Росією наших морських портів, нам вдалося частково розблокувати український експорт за допомоги ООН і Туреччини. Відтоді ми активно захищали зернову ініціативу від спроб Росії зруйнувати її. Нещодавнє її продовження принесло значне полегшення як для наших фермерів, так і для партнерів за кордоном, зокрема в Африці", - сказав міністр.

Напередодні Дмитро Кулеба під час візиту до Ефіопії зустрівся з головою Африканського Союзу, президентом Союзу Коморських островів Азалі Ассумані та головою комісії Африканського Союзу Мусою Факі Махаматом. Під зустрічі глава МЗСУ закликав африканські країни підтримати українську формулу миру і вимагати від Росії, аби та припинила перешкоджати роботі зернового коридору в Чорному морі та не блокувала українські порти.

За словами Кулеби, Україна вже суттєво активізувала взаємодію з країнами Африки в міжнародних організаціях, нарощує співпрацю в сфері продовольчої безпеки, активно ділиться досвідом української воєнної дипломатії та протидії інформаційним загрозам.

На зустрічі сторони домовилися перевести на системну основу контакти та консультації на всіх рівнях між урядом України та комісією Африканського союзу.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з прем'єром Ефіопії Абієм Ахмедом. Українська сторона запросила Ефіопію долучитися до втілення формули миру. За підсумками зустрічі Дмитро Кулеба та Абій Ахмед домовилися створити міжурядову економічну комісію.

Торік Україна виділила 50 тисяч тонн пшениці як гуманітарну допомогу для підтримки Ефіопії та Сомалі.

Тим часом Організація Об'єднаних Націй днями висловила стурбованість тим, що український порт Південний із 2 травня не приймав жодного судна в межах "зернової ініціативи". Це при тім, що про її відновлення оголосили ще 17 травня.