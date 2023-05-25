У Молдові відбудуться військові навчання “Повітряний бастіон” за участі Франції, Румунії та Британії

Військово-транспортні підрозділи в'їжджатимуть до країни з 25 по 27 травня.

У Молдові відбудуться перші багатонаціональні військові навчання “Повітряний бастіон” за участі Франції, Румунії та Великої Британії.

Про це повідомили в уряді Молдови.

“У навчаннях буде задіяна військова техніка Національної армії, а також армії Франції, Румунії та Британії”, − йдеться у повідомленні.

Військово-транспортні підрозділи в'їжджатимуть до країни з 25 по 27 травня через пункт пропуску Леушени. Далі вони слідуватимуть до Кишинева, а звідти – військової навчальної бази Бульбоака.

Мешканців попередили, що через участь у навчаннях у країні відбуватимуться переміщення військової техніки.

Нагадаємо, Збройні сили Королівства Норвегія протягом 2023 року планують провести тренування для приблизно для 3 200 українських військових.