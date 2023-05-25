Вихідними в Іспанії відбудуться місцеві та регіональні вибори, у центрі – боротьба за Барселону

Перемога прем'єра Санчеса дозволить соціалістам повернуть собі електоральний бастіон, втрачений під час боргової кризи в Європі.

Цими вихідними в Іспанії відбудуться місцеві та регіональні вибори. Битва за Барселону може сформувати політичне майбутнє країни, пише Bloomberg.

Прем'єр-міністр Педро Санчес сподівається, що перемога на локальних виборах “стане генеральною репетицією загальних виборів у грудні”. Низка опитувань показує, що його Соціалістична партія поступається на інших полях битв.

Видання зазначає, що миинуло більше п’яти років з відколи конституційна криза “майже розірвала Іспанію на частини”, і колишній уряд захопив контроль над Каталонією після одностороннього проголошення незалежності.

“Проте політика регіону, на який припадає 20% економіки, все ще нависає над країною, яка намагається зосередитися на вирішенні фінансових проблем, з якими стикаються країни Європи”, − йдеться у матеріалі.

Перемога Санчеса в Барселоні призведе до того, що його соціалісти повернуть собі електоральний бастіон, втрачений під час боргової кризи в Європі. За словами чиновників, це також виправдало б ризиковану стратегію 51-річного прем’єра щодо зближення з сепаратистами, попри опір з боку його партії.

“Перемога Барселони зараз надішле сильний сигнал і дозволяє Санчесу підняти моральний дух війська своєї партії напередодні загальних виборів. Це також може допомогти йому забезпечити керованість шляхом обмеження конфлікту в Каталонії”, − сказав Хосе Пабло Феррандіс, керівник відділу громадських думок компанії Ipsos у Мадриді.

Санчес і його партійна машина підтримали кандидата в мери Хауме Колбоні, який до січня був заступником мера Барселони. Оскільки соціалісти борються в регіонах Валенсії та Арагону, а Мадрид контролює конкурент − Народна партія, місто є найбільшим округом, де вони мають хороші шанси на перемогу.

Нагадаємо, 1 жовтня 2017 року на референдумі за незалежність проголосували 90,18% каталонців, проти - 7,83%. Явка становила 43,03% (2,87 млн осіб). Влада Іспанії визнала його незаконним, а декларацію про незалежність Каталонії, оголошену після референдуму, анулювала.