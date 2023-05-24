Кулеба: Україна починає системну співпрацю з Африканським Союзом

Під час візиту до Ефіопії міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів в Аддис-Абебі зустрічі з головою Африканського Союзу, президентом Союзу Коморських островів Азалі Ассумані та головою Комісії Африканського Союзу Мусою Факі Махаматом.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

Зазначається, що зустрічі відбулися напередодні Дня Африки, який відзначають 25 травня.

"Мій візит до штаб-квартири Африканського Союзу напередодні Дня Африки має на меті по-новому відкрити Україну для Африки, а Африку - для України. Ми прагнемо зробити наш діалог більш системним та регулярним, аби Україна та країни Африки іще краще розуміли один одного", - сказав Кулеба.

Співрозмовники домовилися перевести на системну основу контакти та консультації на всіх рівнях між урядом України та Комісією Африканського Союзу.

Кулеба також привернув увагу до негативних наслідків агресії Росії проти України на ситуацію в Африці: підвищення цін на продукти харчування, активізацію діяльності ПВК "Вагнер", падіння соціально-економічних показників.

"Війна Росії проти України відчувається по всьому світі, зокрема на Африканському континенті. Критично важливо об‘єднати зусилля, аби покласти край російській агресії на основі принципів Статуту ООН та української Формули миру", - сказав міністр.

Кулеба наголосив, що будь-які мирні ініціативи мають відповідати логіці Формули миру президента Зеленського, яка була відображена в положеннях відповідної резолюції Генеральної Асамблеї ООН.

Нагадаємо, раніше шість африканських лідерів запропонували Україні погодитися на початок мирних переговорів із Росією, навіть якщо війська РФ залишаються на її території. Зі свого боку посол України в ПАР Любов Абравітова заявила, що президент дуже чітко дав зрозуміти: "не буде жодних переговорів між Україною та Росією, доки росіяни не покинуть нашу територію в межах її міжнародно визнаних кордонів".