Демократи критичніше налаштовані щодо Росії, ніж республіканці, – опитування

Демократи частіше критично ставляться до Росії, ніж республіканці. Війну в Україні вважають невиправданою спробою отримати територію 82% виборців Демократичної партії і 69% – республіканської, йдеться в опитуванні незалежного дослідницького інституту NORC при Університеті Чикаго.

Тезу про те, що дії Росії є невиправданою спробою повалити українську владу, підтримують 85% демократів (4% не підтримують, 10% ні погоджуються, ні не погоджуються). Серед республіканців 69% підтримують цю тезу, 8 процентів не підтримують, 21% ні згоден, ні не згоден.

Росію єдиною відповідальною за воєнні злочини вважають 65% демократів і 52% прихильників Great Old Party. 29% демократів та 38% республіканців вважають, що відповідальні і Україна, і РФ.

Фото: NORC org

Опитування проводилося протягом 13-17 квітня з 1180 американцями.