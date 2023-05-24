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Демократи критичніше налаштовані щодо Росії, ніж республіканці, – опитування

Серед виборців Демократичної партії більший відсоток вважає Росію єдиною відповідальною за воєнні злочини. 

Демократи критичніше налаштовані щодо Росії, ніж республіканці, – опитування
Фото: СБУ

Демократи частіше критично ставляться до Росії, ніж республіканці. Війну в Україні вважають невиправданою спробою отримати територію 82% виборців Демократичної партії і 69% – республіканської, йдеться в опитуванні незалежного дослідницького інституту NORC при Університеті Чикаго. 

Тезу про те, що дії Росії є невиправданою спробою повалити українську владу, підтримують 85% демократів (4% не підтримують, 10% ні погоджуються, ні не погоджуються). Серед республіканців 69% підтримують цю тезу, 8 процентів не підтримують, 21% ні згоден, ні не згоден. 

Росію єдиною відповідальною за воєнні злочини вважають 65% демократів і 52% прихильників Great Old Party. 29% демократів та 38% республіканців вважають, що відповідальні і Україна, і РФ. 

Фото: NORC org

Опитування проводилося протягом 13-17 квітня з 1180 американцями.  

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