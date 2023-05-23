Казахстан відмовив у призначенні Гайдая послом України. Питання поставили на паузу, - джерела
Казахстан відмовив у призначенні Гайдая послом України. Питання поставили на паузу, - джерела
Лісовий прокоментував написання своєї дисертації та анонсував нову культуру доброчесності
Лісовий прокоментував написання своєї дисертації та анонсував нову культуру доброчесності
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Міносвіти переглядає дисципліни, які можна скоротити і хоче осучаснити викладання праці, − Лісовий
Міносвіти переглядає дисципліни, які можна скоротити і хоче осучаснити викладання праці, − Лісовий
Оксен Лісовий: "Сьогодні діти в школі можуть збирати FPV-дрони"
Оксен Лісовий: "Сьогодні діти в школі можуть збирати FPV-дрони"
Росія евакуює сховище ядерних боєприпасів “Бєлгород-22” з Бєлгородської області, - ГУР
Росія евакуює сховище ядерних боєприпасів “Бєлгород-22” з Бєлгородської області, - ГУР
Назад до інтернату. В Дніпро без пояснень повернули з-за кордону 29 дітей з інвалідністю
Назад до інтернату. В Дніпро без пояснень повернули з-за кордону 29 дітей з інвалідністю
ЗСУ показали фото та відео зі зруйнованого Бахмута: "Саме так виглядає наш шлях до Перемоги"
ЗСУ показали фото та відео зі зруйнованого Бахмута: "Саме так виглядає наш шлях до Перемоги"
Операція зі створення "смуги безпеки": у ГУР розповіли, що відбувається в Бєлгородській області
Операція зі створення "смуги безпеки": у ГУР розповіли, що відбувається в Бєлгородській області
ГоловнаСвіт

Косово має виконати мирну угоду з Сербією, якщо хоче приєднатися до НАТО, – США

"Це незаперечний факт", заявили американські конгресмени, які відвідують Приштину.

Косово має виконати мирну угоду з Сербією, якщо хоче приєднатися до НАТО, – США
Фото: nato.int

Косово має виконати укладену за посередництва Заходу мирну угоду з Сербією, якщо воно хоче досягти своєї мети приєднатися до військового альянсу НАТО.

Про це заявили два американські сенатори, які перебувають з візитом у Приштині, пише Reuters.

Сенатори-демократи США Кріс Мерфі, член комітету із закордонних справ, і Гері Пітерс, який представляє комітет зі збройних сил, закликали дві країни швидко діяти відповідно до угоди, досягнутої в березні за посередництва Європейського Союзу. Вони входять до складу делегації Конгресу, яка відвідує Балкани.

"Шлях (для Косово) до НАТО та до Європейського Союзу лежить через угоду із Сербією. Це незаперечний факт”, − сказав Мерфі.

Косово, яке проголосило незалежність від Сербії у 2008 році, не визнане як держава чотирма членами НАТО: Румунією, Іспанією, Грецією та Словаччиною. Мерфі сказав, що їх можна переконати прийняти Косово у Північноатлантичний альянс, якщо розбіжності з Сербією будуть залагоджені. 

Попри домовленість у березні про нормалізацію відносин, прогресу на місцях не було, особливо на півночі Косова, де близько 50 000 сербів досі не визнають його державність.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Вашингтон є головним прихильником Косово, як політично, так і фінансово. Зараз у Косово перебуває близько 4 тисяч військовослужбовців НАТО, з яких 600 зі Сполучених Штатів, щоб підтримувати крихкий мир.

Сербія та її традиційний союзник Росія не визнають незалежність Косова, а Москва заблокувала прагнення країни стати членом ООН. Белград досі вважає Косово частиною своєї території.

Нагадаємо, у квітні комітет міністрів держав-членів підтримав заяву Косова до Ради Європи. Торік у грудні Косово подало заявку на вступ до ЄС. При цьому не всі держави-члени євроблоку визнають незалежність Косова. Україна теж не визнає. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies