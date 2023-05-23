Косово має виконати мирну угоду з Сербією, якщо хоче приєднатися до НАТО, – США

Косово має виконати укладену за посередництва Заходу мирну угоду з Сербією, якщо воно хоче досягти своєї мети приєднатися до військового альянсу НАТО.

Про це заявили два американські сенатори, які перебувають з візитом у Приштині, пише Reuters.

Сенатори-демократи США Кріс Мерфі, член комітету із закордонних справ, і Гері Пітерс, який представляє комітет зі збройних сил, закликали дві країни швидко діяти відповідно до угоди, досягнутої в березні за посередництва Європейського Союзу. Вони входять до складу делегації Конгресу, яка відвідує Балкани.

"Шлях (для Косово) до НАТО та до Європейського Союзу лежить через угоду із Сербією. Це незаперечний факт”, − сказав Мерфі.

Косово, яке проголосило незалежність від Сербії у 2008 році, не визнане як держава чотирма членами НАТО: Румунією, Іспанією, Грецією та Словаччиною. Мерфі сказав, що їх можна переконати прийняти Косово у Північноатлантичний альянс, якщо розбіжності з Сербією будуть залагоджені.

Попри домовленість у березні про нормалізацію відносин, прогресу на місцях не було, особливо на півночі Косова, де близько 50 000 сербів досі не визнають його державність.

Вашингтон є головним прихильником Косово, як політично, так і фінансово. Зараз у Косово перебуває близько 4 тисяч військовослужбовців НАТО, з яких 600 зі Сполучених Штатів, щоб підтримувати крихкий мир.

Сербія та її традиційний союзник Росія не визнають незалежність Косова, а Москва заблокувала прагнення країни стати членом ООН. Белград досі вважає Косово частиною своєї території.

Нагадаємо, у квітні комітет міністрів держав-членів підтримав заяву Косова до Ради Європи. Торік у грудні Косово подало заявку на вступ до ЄС. При цьому не всі держави-члени євроблоку визнають незалежність Косова. Україна теж не визнає.