Косово пройшло перший етап членства в Раді Європи

Комітет міністрів держав-членів сьогодні підтримав заяву Косова до Ради Європи.

Про це повідомив прем'єр-міністр Косова Альбін Курті.

Він додав, що за таке рішення проголосувало більше двох третин присутніх. Таким чином було завершено перший етап повноцінного членства Косова у Раді Європи.

“Наша держава буде додатковою цінністю для Ради Європи. Рада Європи додасть цінності демократії, правам людини та верховенству права в нашій країні”, - наголосив Курті.

Раніше повідомлялось, що очільники Сербії та Косово підтримали угоду про переміщення громадян за внутрішніми паспортами.