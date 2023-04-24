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Косово пройшло перший етап членства в Раді Європи

Косово продовжує рух в бік Європи.

Косово пройшло перший етап членства в Раді Європи
Фото: Альбін Курті

Комітет міністрів держав-членів сьогодні підтримав заяву Косова до Ради Європи.

Про це повідомив прем'єр-міністр Косова Альбін Курті.

Він додав, що за таке рішення проголосувало більше двох третин присутніх. Таким чином було завершено перший етап повноцінного членства Косова у Раді Європи.

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“Наша держава буде додатковою цінністю для Ради Європи. Рада Європи додасть цінності демократії, правам людини та верховенству права в нашій країні”, - наголосив Курті.

Раніше повідомлялось, що очільники Сербії та Косово підтримали угоду про переміщення громадян за внутрішніми паспортами.

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