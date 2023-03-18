Естонія закликала звільнити росіян з Ради Європи

Росіяни продовжують працювати в раді після виключення з неї Росії.

Очільник естонського Міністерства закордонних справ Урмас Рейнсалу закликав Раду Європи звільнити російських громадян, які все ще працюють в органах ради.

Свій лист міністр опублікував у Twitter.

Звернення адресоване генсекретарю Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич та чинній президентці Комітету міністрів РЄ і очільниці МЗС Ісландії Тордіс Колбрун Гільфадоттір.

Естонський міністр закордонних справ написав у листі свої застереження з приводу того, у Раді Європи досі працюють багато росіян.

За його словами, неприйнятним є той факт, що громадяни РФ продовжують працювати в організації після виключення з неї Росії. При чому росіяни працюють в РЄ в той час, як РФ продовжує війну проти України.

«Це дискредитує організацію, яка створювалася для просування наших спільних цінностей – прав людини, демократії та верховенства права у Європі. Також не можна недооцінювати ризик зовнішнього тиску на таких працівників. Тож потрібні додаткові кроки, щоб зберегти довіру до Ради Європи», – наголосив Рейнсалу.

Очільник МЗС Естонії закликав активізувати обговорення і вважати питання невідкладним.

«Не можна допустити, щоби ця проблема дискредитувала саміт лідерів держав та урядів Ради Європи, що проходитиме 16-17 травня. Лідери повинні мати можливість зосередитися на майбутньому організації та конкретних кроках задля покращення захисту прав людини на всьому континенті», – зазначив Рейнсалу.

Нагадаємо, що Латвія вважає продовження роботи росіян у Раді Європи неприйнятним.

25 лютого 2022 року Рада Європи призупинила членство Росії в цій організації як відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну. Ініціаторами запуску процедури стали Україна та Польща. Крім цього, членство Росії призупинили і в Парламентській асамблеї Ради Європи.

У грудні 2022 року Російська Федерація розпочала процедуру денонсації договорів Ради Європи.