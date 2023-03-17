Париж виділяє додаткові кошти на розбудову Києва

Конкретна сума, котра буде виділена на відновлення Києва, не повідомляється.

Паризькі партнери продовжать брати участь у відновленні та розвитку Києва.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

“Київська делегація відвідала французьку столицю на запрошення мерії Парижа. Під час візиту ми провели низку зустрічей із першими особами мерії Парижа та очільниками Метрополії Великого Парижа. Приємно констатувати, що Метрополія виділила додаткові кошти на розбудову Києва”, – розповіла заступниця голови КМДА Марина Хонда.

Вона додала, що досягнута попередня домовленість про презентацію в Парижі у травні фотовиставки “Київ – незламне серце Європи”.

Нагадаємо, у березні минулого року міська рада Парижа проголосувала за присвоєння Києву звання "почесний громадянин".