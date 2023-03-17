Латвія внесла до стоп-листа 35 росіян за підтримку війни проти України

Рішення передбачає заборону на в’їзд до країни на невизначений термін.

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс ухвалив рішення додати до списку небажаних для Латвійської Республіки осіб 35 персон, які підтримали агресію Росії проти України.

Про це повідомляє Укрінформ.

МЗС Латвії повідомляє, що рішення ухвалено відповідно до ч. 2 ст. 61 Закону про імміграцію та передбачає заборону на в’їзд цих осіб до країни на невизначений термін.

“Латвія рішуче засуджує неспровоковану та невиправдану війну Росії в Україні, яка триває вже більше року і в якій через жорстокі дії російських збройних сил щодня гинуть українські мирні жителі та солдати Збройних сил. Підтримка звірств, скоєних кремлівським режимом, означає співвідповідальність за скоєні злочини, тому в'їзд таких осіб до Латвії неприпустимий”, - підкреслюється в повідомленні.

У стоп-листі вказані артисти, журналісти, блогери, громадські діячі. Першим в ньому позначений співак Ярослав Дронов (Шаман), виконавець пісні “Я – русский”, яка стала одним із символів російської агресії проти України.

Також у списку співаки Надєжда Бабкіна, Олександр Маршал, письменник Михайло Шахназаров, телеведуча Лєра Кудрявцева та інші.

Нагадаємо, Латвія вважає подальшу роботу росіян у Раді Європи неприйнятною. Таку заяву зробило міністерство закордонних справ країни.