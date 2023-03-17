У Молдові немає небезпеки війни, поки тримається Україна, - Мая Санду

"Російська армія не може потрапити сюди, доки Україна тримається і таким чином захищає Молдову", - сказала Санду.

Президент Майя Санду заявила у п'ятницю, 17 березня, що не бачить небезпеки війни у Молдові, поки Україна протистоїть Росії, повідомляє Reuters.

"Немає небезпеки війни в Молдові, поки Україна воює", - сказала Санду.

Вона зазначила що "російська армія не може потрапити сюди, доки Україна тримається і таким чином захищає Молдову".

"Ми вдячні українцям за їхню хоробрість та любов до свободи", - додала президентка Молдови.

За її словами, Росія, яка утримує у Придністровському регіоні свої сили, буде робити спроби дестабілізувати ситуацію в Молдові зсередини.

Санду також висловила переконання, що "у 2030 році Молдова має стати членом Євросоюзу".

Нагадаємо, ЄС планує виділити €40 млн, аби купити Молдові радар для контролю повітряного простору. Великобританія виділила країні 10 мільйонів фунтів стерлінгів на реформи економіки та управління.