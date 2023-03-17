Туреччина вирішила ратифікувати вступ Фінляндії до НАТО. Без Швеції

Зі Швецією переговори ще продовжать.

Туреччина вирішила розпочати процес ратифікації вступу Фінляндії до НАТО.

Про це 17 березня заявив на пресконференції в Анкарі президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, передає CNN.

"Ми вирішили розпочати парламентський процес ратифікації протоколу про приєднання Фінляндії до НАТО", - сказав Ердоган.

Як відомо, Фінляндія разом зі Швецією оголосили про свій намір вступити до НАТО торік у в травні. Тоді торгнення Росії в Україну викликало раптове зрушення щодо приєднання до Альянсу.

Ердоган сказав, що, на його думку, НАТО "стане ще сильнішим завдяки членству Фінляндії" і "відіграватиме більш ефективну роль у підтримці глобальної безпеки та стабільності".

"Після завершення процесу ратифікації наші відносини з Фінляндією зміцнюватимуться на основі альянсу НАТО", - додав турецький президент.

Щодо Швеції, то Туреччина продовжить із нею переговори з питань, пов'язаних із тероризмом. Успіх цих переговорів залежатиме від заходів, які зробить Швеція.

Нагадаємо, днями Реджеп Таїп Ердоган анонсував ратифікацію його країною заявки Фінляндії на вступ до НАТО.

Тим часом парламент Угорщини переніс голосування за вступ Швеції та Фінляндії до НАТО на 31 березня.