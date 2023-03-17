Іранські спецслужби катували у в'язницях неповнолітніх протестувальників, - Amnesty International

Секретні служби та служби безпеки Ірану застосовували до протестувальників, серед яких були діти, жахливі тортури. Зокрема, йдеться про побиття, бичування, удари електричним струмом, зґвалтування та інші сексуальні насильства.

Про це йдеться у звіті Amnesty International.

“Іранська влада забрала дітей із сімей і піддала їх неймовірній жорстокості. Це жахливо, коли чиновники застосовують таку злочинну владу над вразливими та наляканими дітьми, завдаючи їм та їхнім родинам сильного болю та страждань і залишаючи на них серйозні фізичні та психічні шрами”, – сказала Діана Елтахаві з Amnesty International.

Організація детально задокументувала такі випадки щодо семи дітей. Amnesty International отримала заяви від потерпілих та їхніх сімей, а також 19 очевидців катувань дітей, у тому числі двох адвокатів і 17 дорослих ув’язнених, які утримувалися з дітьми.

Влада Ірану визнала, що у зв'язку з протестами було затримано понад 22 тис. людей. Хоча вони не уточнили, скільки з цих людей були дітьми, Amnesty International вважає, що тисячі дітей могли бути заарештовані.

“Арештованих дітей, як і дорослих, спочатку доставляли – часто із зав’язаними очима – до центрів ув’язнення, якими керували Вартові революції, Міністерство розвідки, Поліція громадської безпеки, слідчий відділ іранської поліції (Агахі), або воєнізовані угруповання Басідж. Після кількох днів чи тижнів тримання під вартою без зв’язку з зовнішнім світом або насильницького зникнення їх переводили до визнаних в’язниць. Інших викрадали офіцери в цивільному на вулицях під час або після протестів, відвозили в неофіційні місця, такі як склади, де їх катували, а потім покидали в ізольованих місцях. Ці викрадення були здійснені без належної судової процедури і були спрямовані на покарання, залякування та запобігання повторній участі дітей у протестах”, - йдеться у звіті.

Amnesty International наголошує, що до дітей і дорослих застосовували однакові методи тортур і жорстокого поводження. Колишній ув’язнений розповів, що в одній провінції офіцери Басідж змушували хлопців стояти в черзі з розведеними ногами поруч із дорослими затриманими. Потім до їх геніталій застосовували електрошокери.

Дослідження Amnesty International показує, що влада використовує зґвалтування та інше сексуальне насильство як зброю проти дітей-ув’язнених. Це також широко використовується з дорослими жінками та чоловіками під вартою.

Дітей також утримували в жорстоких і нелюдських умовах, включаючи надзвичайну скупченість, поганий доступ до туалетів і туалетів, відсутність належної їжі та питної води, вплив сильного холоду та тривалі періоди одиночного ув'язнення. Дівчат тримали лише чоловіки-охоронці. Діти також не отримували необхідної медичної допомоги, в тому числі у зв'язку з травмами, отриманими під час тортур.

Нагадаємо, влада Ірану заарештувала 110 осіб за підозрою в причетності до ймовірних отруєнь школярок, унаслідок яких з листопада госпіталізували сотні учениць.