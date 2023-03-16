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Парламент Молдови закріпив у всіх законах поняття "румунська мова" замість "молдовської"

На голосування за рішення витратили менш ніж дві хвилини.

Парламент Молдови закріпив у всіх законах поняття "румунська мова" замість "молдовської"
Фото: скришот відео

Парламент Молдови у другому читанні проголосував за законопроєкт, яким закріпив в усіх законах поняття "румунська мова" замість "молдовської", "офіційної", "державної" та "рідної" мов, передає "Європейська правда".

Рішення щодо технічних змін підтримали 58 народних обранців.

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Таким чином, у конституції країни стаття щодо державної мови звучатиме як "Державною мовою Республіки Молдова є румунська мова". Відповідні зміни мають внести в усі офіційні документи.

На голосування за рішення депутати витратили менш ніж дві хвилини, без обговорення. Народні обранці від Блоку комуністів і соціалістів на знак протесту прийшли з плакатами. Вони перед голосування вимагали виключити проєкт закону із порядку денного. Однак їхня пропозиція не набрала достатнього голосів.

Нагадаємо, раніше у Молдові парламент підтримав закон щодо штрафів за рекламу тільки російською мовою.

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