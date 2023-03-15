У Молдові проросійська партія "Шор" організувала блокування доріг місцевого та регіонального значення.

Про це повідомляє NewsMaker.

Учасники акції перекрили дороги, вигукуючи гасла проти президентки Маї Санду та її партії PAS, вимагаючи від них сплатити рахунки громадян за комунальні послуги. Такі акції відбуваються у Глодянах, Бричанах, Чимішлії, Флорештах, Шолданештах, Калараші, Бєльцях та інших населених пунктах.

У блокуваннях беруть участь депутати партії "Шор".

"Через негідне ставлення голови кабінету міністрів акція блокування доріг триває і сьогодні. А завтра, 16 березня, ми зберемося в парламенті об 11:00, щоб вимагати затвердження законодавчих ініціатив, які дозволять реалізувати очікування громадян про повну оплату рахунків", - йдеться у заяві партії.

Нагадаємо, що американська розвідка надала Білому дому дані про те, що російський уряд намагається дестабілізувати уряд Молдови, щоб перешкодити її інтеграції з Європою.

Генсекретар адміністрації президента Молдови Андрій Спину 12 березня прокоментував протест прибічників партії “Шор” у центрі столиці, назвавши демонстрацію “невдалою спробою Росії дестабілізувати ситуацію”.