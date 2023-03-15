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​Тимчасовий уряд Словаччини ще не ухвалив рішення передати Україні МіГ-29

Глава Міноборони країни повідомив, що уряд чекає "на деякі додаткові матеріали від іноземних партнерів".

​Тимчасовий уряд Словаччини ще не ухвалив рішення передати Україні МіГ-29
МіГ-29 ПС Словаччини
Фото: Lukasz Rownicki/jetphotos.com

Тимчасовий уряд Словаччини ще не ухвалив рішення про постачання Україні винищувачів МіГ-29, повідомляє Tasr.

15 березня це питання обговорювали неофіційно. За словами тимчасового виконувача обов'язків міністра оборони Ярослава Надя, влада чекає "на деякі додаткові матеріали від іноземних партнерів".

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За словами міністра, він ознайомив словацький кабмін із пропозицією, а начальник Генерального штабу збройних сил Словаччини Даніель Змеко розповів про технічні аспекти.

Надь додав, що всі міністри домовилися про те, як ухвалити рішення про передання Україні винищувачів. «З юридичної точки зору нам абсолютно зрозуміло, як ми збираємося це робити", — сказав міністр оборони.

Він зазначив, що деякі МіГи (якщо їх відправлять до України) можна використати лише на запчастини через їхній технічний стан. Він також підтвердив намір передати винищувачі спільно з Польщею. Переговори іще тривають.

"На даний момент ми ще не отримали правовий аналіз, згідно з яким можна було б дарувати МіГ-и відповідно до конституції", - заявила віцепрем'єрка Вероніка Ремішова. 

Як зазначив очільник Міністерства юстиції країни, уряд Словаччини повідомить про остаточне рішення щодо винищувачів до засідання наступного тижня.

Нагадаємо, Словаччина може стати першим членом НАТО, який передав Україні винищувачі. Йдеться про 10 з 11 літаків МіГ-29. Ще один винищувач зарезервований для словацького музею.

Раніше Ярослав Надь заявив, що Польща погодилась на спільну передачу МіГ-29.

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