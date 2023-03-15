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Навесні та влітку Україну чекає важка боротьба, - Пентагон

США працюватимуть із союзниками, щоб надати Україні всі необхідні боєприпаси

Навесні та влітку Україну чекає важка боротьба, - Пентагон
Фото: Joshua Roberts/Reuters

Сьогоднішнє засідання у форматі "Рамштайн" буде присвячено нагальним потребам, зокрема, - боєприпасам для України.

Про це заявив представник Міноборони США бригадний генерал Пет Райдер.

За його словами, попереду очікується важка боротьба, особливо у весняний та літній періоди.

Райдер наголосив, що США працюватимуть із союзниками, щоб передати Україні всі необхідні боєприпаси якнайшвидше.

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"Ми продовжуємо робити все можливе, щоб забезпечити потреби України і у боєприпасах, і у протиповітряній обороні, броні... Ви чули, як міністр Остін та інші кажуть, що ми прагнемо того, щоб переконатися, що у них (українців, - ред.) є все необхідне для успіху", - зазначив він.

Нагадаємо, попереднє засідання в форматі "Рамштайн" проходило в Брюсселі 14 березня. Участь взяли понад 50 держав, що підтримують українців у війні проти російської окупації. 

Засідання Контактної групи з питань оборони України почалися в квітні минулого року на авіабазі ВПС США в Німеччині "Рамштайн". Назва бази стала неофіційним позначенням зустрічей союзників, на яких обговорюють відсіч ворогу. Основною метою засідань є консолідація зусиль з надання українцям потрібної для оборони та звільнення своєї території зброї.

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