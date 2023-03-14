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Укрзалізниця попросила Фінляндію передати їй чотири поїзди

Раніше ці поїзди курсували між Гельсінкі й Санкт-Петербургом.

Укрзалізниця попросила Фінляндію передати їй чотири поїзди
Фото: STT

Ексголова Укрзалізниці Олександр Камишін попросив голову уряду Фінляндії Санну Марін передати їй чотири поїзди Allegro. 

Про це повідомила "Європейська правда".

Фінська залізнична компанія VR підтвердила отримання такого запиту від української сторони. Але директор VR із міського транспорту заявив, що компанія не може самостійно ухвалювати рішення про майбутнє поїздів Allegro.

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Ці потяги є власністю компанії Oy Karelian Trains Ltd, яка була заснована 2006 року. Вона належить VR і "Російським залізничним дорогам" і передає їм потяги в оренду.

З грудня 2010 року ці поїзди курсували між Хельсінкі і Санкт-Петербургом. Їх рух зупинили у березні 2022 року через повномасштабне вторгнення в Україну, після чого Allegro зберігаються в Гельсінкі.

Потяги Allegro підходять для залізничної колії України.

Нагадаємо, Зеленський та Марін під час зустрічі обговорили подальший санкційний тиск на Росію. Окремо йшлося про усунення можливості ухиляння від санкцій через треті країни, зокрема в сфері військово-промислового комплексу.

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