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Зеленський і прем'єрка Фінляндії виступили зі спільною заявою

Фінляндія підкреслила свою готовність брати участь у відновленні, реконструкції та модернізації України

Зеленський і прем'єрка Фінляндії виступили зі спільною заявою
Фото: Пресслужба ОПУ

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін виступили зі спільною заяву після зустрічі.

Текст заяви оприлюднили на сайті глави держави.

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Зеленський та Марін продовжуватимуть співпрацю задля створення міжнародного трибуналу і притягнення Росії до відповідальності за злочин агресії. Також сторони погодилися працювати над використанням заморожених активів РФ для підтримки відновлення України та з метою відшкодування відповідно до законодавства ЄС і міжнародного права.

Президент і прем’єр-міністерка наголосили на важливості розширення Чорноморської зернової ініціативи та її поширення на інші українські морські порти.

Фінляндія підкреслила свою готовність брати участь у відновленні, реконструкції та модернізації України. Йдеться про сфери «зеленого переходу», цифровізації та телекомунікацій, освіти, енергетики та енергоефективності, переробки відходів та очистки води, будівництва, планування та інфраструктури. 

Лідери також привітали підписання меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України і Міністерством навколишнього середовища Фінляндської Республіки. Також меморандум підписали Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України і Міністерство навколишнього середовища Фінляндської Республіки.

Нагадаємо, Зеленський та прем Марін під час зустрічі обговорили подальший санкційний тиск на Росію. Окремо йшлося про усунення можливості ухиляння від санкцій через треті країни, зокрема в сфері військово-промислового комплексу.

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