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"Боєприпаси - головний пріоритет", - Порошенко в ефірі DW

Їх не вистачає, зокрема і в Бахмуті, зазначив політик.

"Боєприпаси - головний пріоритет", - Порошенко в ефірі DW
Фото: eurosolidarity.org

Лідер "Європейської Солідарності", експрезидент Петро Порошенко в ефірі німецького телеканалу Deutsche Welle спростував російські фейкові закиди щодо ситуації в Бахмуті.Про це повідомляє пресслужба "ЄС".

Відповідаючи на запитання, «чи вважає він правильним рішення України продовжувати захищати місто будь-якою ціною», Порошенко сказав: «Висновок, правильне рішення чи погане, можна зробити лише на основі повної інформації, якою володіють Головнокомандувач Збройних сил України та Президент. Я був там протягом цього останнього року більше десятка разів. Бахмут – це символ, і ми ведемо бої в Бахмуті вже дев’ять місяців. Крім того, всі повинні розуміти, що це спосіб, як ми можемо зупинити російську наступальну операцію, яка була спланована і публічно оголошена в лютому та березні, і спосіб, як ми зупинимо її також дуже героїчний», – наголосив Порошенко.

У відповідь на запитання про те, що Збройні сили України нібито були готові відступити і чи президент Зеленський «не зловживає своїм військовим керівництвом, змушуючи їх тримати Бахмут», Порошенко сказав: «Хочу звернути увагу, що основним джерелом цієї інформації є російський наратив. І я вважаю це частиною російської пропаганди. Оскільки я був Верховним Головнокомандувачем Збройних сил України протягом п’яти років, я можу вам сказати, чому ми це робимо. Тому що нам потрібен один місяць для підготовки нових українських бригад і для отримання після рішення Рамштайну тисячі озброєних персональних транспортних засобів і бойових танків НАТО», – зазначив Порошенко.

На його думку, Бахмут абсолютно необхідний, щоб здійснити наступальну операцію.

«Ви повинні розуміти, що у нас достатньо зброї, щоб протистояти Путіну, але нам не вистачає зброї для нашої наступальної операції. Я повернувся з фронту близько тижня тому, де спілкувався з солдатами. У них точно не вистачає боєприпасів – і це для нас головний пріоритет. У нас є фактор ракет дальньої дії, РЕБ, ми однозначно розраховуємо на західну зброю. І це ключовий фактор, тому що у нас є багато волонтерів, але вони не можуть нічого зробити без зброї. У цій ситуації я дуже ціную всіх наших партнерів, включаючи Німеччину, які вже постачають зброю. Це життєво важливий фактор нашої перемоги. Але будь ласка, робіть це швидше – кожен тиждень затримки є вирішальним фактором для нашої наступальної операції», – наголосив Порошенко.

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