Порошенко повідомив про передачу ще двох комплексів БПЛА Poseidon на фронт

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко з волонтерами ГО «Справа громад» підготували для фронту ще два комплекси на базі БПЛА Poseidon і вантажівок DAF. Про це повідомила пресслужба "ЄС".

Фото: eurosolidarity.org

«Воля, або смерть!» – вчора вся Україна і весь світ побачив як це виглядає. Український герой продемонстрував це. А наше з вами завдання, завдання Збройних Сил знайти і знешкодити кожного, хто до цього причетний – їх, їхніх командирів, виконавців, всіх. А щоб це не залишалося просто закликом, кожен з нас має зробити все для того, щоб сприяти цьому», – заявив експрезидент.

За його словами, «Посейдони» - чи не єдині здатні протидіяти засобам радіоелектронної боротьби.

Разом із безпілотниками у війська передають два мобільних пункти управління на базі британських DAFів.

«Тут – поєднання трьох наших програм. Перша – «Посейдони». У співвідношенні ціна-якість і ефективність можу напевно стверджувати, що це один із найкращих виборів. І сьогодні це вже третя десятка птахів, які отримають наші артилеристи, бригади артилерійської розвідки, наші десантники, наші танкісти і наші моторизовані частини. Друга складова цього комплексу – це є DAFи. Ми об’єднали позиції артилерійського тягача і «Посейдонів». І третя позиція – це комплекс пункт управління», – заявив Порошенко.

Фото: eurosolidarity.org

Також в комплекс входить генератор для безперебійної роботи. «Комплекс має дуже високу прохідність. Є антенне поле і є очі розвідників, очі арти, очі танків, яким не здатна протистояти Росія», – додав він.

Фото: eurosolidarity.org

Як відомо, 16 серпня 2022 року Петро Порошенко повідомив про велику угоду з виробниками БПЛА Poseidon. Безпілотники мають дальність роботи до 150 кілометрів, висота – до 4000 метрів. Це – комплекс рівня розвідувального батальйону, який працює на користь усіх бригад зони відповідальності, роздвідку та наведення артилерії, коригування вогню великих калібрів.

«Ми викуповуємо всю партію цих безпілотників, які мають стати очима нашої артилерії, аби кожен удар по ворогу був максимально ефективним», – пояснив Петро Порошенко. Він також повідомив, що програма отримала назву «Очі Арти».