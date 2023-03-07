Відкидаємо інсинуації Лукашенка про нібито причетність України до подій у "Мачулищах", - МЗС

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на скандальні заяви Олександра Лукашенка про нібито причетність української сторони до вибуху російського літака на аеродромі у Білорусі.

Про це речник МЗС Олег Ніколенко написав у Facebook.

"Категорично відкидаємо інсинуації Олександра Лукашенка про нібито причетність української сторони до подій на аеродромі «Мачулищі». Очевидно, що це є черговою спробою створити штучну загрозу зі сторони України заради виправдання своєї підтримки агресії Росії. Загрозу потрібно шукати не в Україні, яка бореться за себе та шукає миру. Вона лежить в Росії, яка всілякими способами намагається іще більше втягнути Білорусь у війну, остаточно позбавити її незалежності та суверенітету", - написав Ніколенко.

Також він прокоментував особисті образи Володимира Зеленського, які лунали від Лукашенка.

"Олександр Лукашенко також дозволив собі грубий персональний випад на адресу Президента України. Цей акт безсилля залишимо без відповіді",- сказав він.

Нагадаємо, що Лукашенко заявив, що "диверсією" щодо радіолокаційного літака А-50 на аеродромі Мачулищі Україна кинула виклик Білорусі, а українського президента Володимира Зеленського він назвав за це "гнидою".

26 лютого на військовому аеродромі "Мачулищі" в Білорусі лунали вибухи. Потім з'явилася інформація, що був пошкоджений російський військовий літак А-50.