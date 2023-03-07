Росіяни на камеру застрелили беззбройного бійця ЗСУ (оновлено)
Росіяни на камеру застрелили беззбройного бійця ЗСУ (оновлено)
Альтернативи НАТО не існує. Україна поза Альянсом – шлях до Третьої світової
Альтернативи НАТО не існує. Україна поза Альянсом – шлях до Третьої світової
Носії наративів Кремля: як п’ята колона в парламенті змінила риторику за рік
Носії наративів Кремля: як п’ята колона в парламенті змінила риторику за рік
Депутати пропонують відкрити кордони для чоловіків, але з умовами
Депутати пропонують відкрити кордони для чоловіків, але з умовами
Шахеди. Зламана стріла
Шахеди. Зламана стріла
ПЦУ зверталася з офіційним запитом щодо відспівування у Лаврі бійців "Братства" Корчинського (документ)
ПЦУ зверталася з офіційним запитом щодо відспівування у Лаврі бійців "Братства" Корчинського (документ)
«Ми попрощалися одне з одним». Історія про те, як четверо бійців добу билися в повному оточенні під Бахмутом без надії вижити
«Ми попрощалися одне з одним». Історія про те, як четверо бійців добу билися в повному оточенні під Бахмутом без надії вижити
Примусова евакуація: чому не можуть вивезти дітей з Донеччини і хто за це має відповідати
Примусова евакуація: чому не можуть вивезти дітей з Донеччини і хто за це має відповідати
ГоловнаПолітика

Відкидаємо інсинуації Лукашенка про нібито причетність України до подій у "Мачулищах", - МЗС

Заява Лукашенка є черговою спробою створити штучну загрозу зі сторони України.

Відкидаємо інсинуації Лукашенка про нібито причетність України до подій у "Мачулищах", - МЗС
МЗС України
Фото: Вікіпедія

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на скандальні заяви Олександра Лукашенка про нібито причетність української сторони до вибуху російського літака на аеродромі у Білорусі.

Про це речник МЗС Олег Ніколенко написав у Facebook.

"Категорично відкидаємо інсинуації Олександра Лукашенка про нібито причетність української сторони до подій на аеродромі «Мачулищі». Очевидно, що це є черговою спробою створити штучну загрозу зі сторони України заради виправдання своєї підтримки агресії Росії. Загрозу потрібно шукати не в Україні, яка бореться за себе та шукає миру. Вона лежить в Росії, яка всілякими способами намагається іще більше втягнути Білорусь у війну, остаточно позбавити її незалежності та суверенітету", - написав Ніколенко.

Також він прокоментував особисті образи Володимира Зеленського, які лунали від Лукашенка.

"Олександр Лукашенко також дозволив собі грубий персональний випад на адресу Президента України. Цей акт безсилля залишимо без відповіді",- сказав він.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, що Лукашенко заявив, що "диверсією" щодо радіолокаційного літака А-50 на аеродромі Мачулищі Україна кинула виклик Білорусі, а українського президента Володимира Зеленського він назвав за це "гнидою". 

26 лютого на військовому аеродромі "Мачулищі" в Білорусі лунали вибухи. Потім з'явилася інформація, що був пошкоджений російський військовий літак А-50.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також