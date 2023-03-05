​У Білорусі тривають арешти через вибухи на аеродромі Мачулищі, - "Вясна"

Співробітники КДБ заарештовують тих, хто переслідувався за адміністративно-політичними статтями з 2020 по 2023 рік.

У Білорусі другий день тривають обшуки та арешти через вибухи на аеродромі Мачулищі, де 26 лютого підірвали російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.

Про це повідомляє білоруський правозахисний центр "Весна".

"Учора та сьогодні в Мінській області чекісти проводять рейди та затримання через пошкоджений літак у Мачулищах", - йдеться в повідомленні.

Правозахисники зазначають, що співробітники КДБ арештовують усіх, хто переслідувався за адміністративно-політичними статтями з 2020 по 2023 роки. Після обшуків людей везуть до СІЗО КДБ.

Наразі відомо не менше 10 таких випадків.

Нагадаємо, 27 лютого білоруська опозиція у екзилі заявила про пошкодження партизанами російського військового спостережувального літака А-50 на аеродромі Мачулищі.

Пізніше білоруські партизани з "BYPOL" передали Службі безпеки України унікальне відео з того самого дрону, який підірвав літак ДРЛО А-50.

Росіяни використовують аеродром Мачулищі для ударів по Україні. З нього регулярно злітають винищувачі.