Росіяни використовують як шпигунів дітей на окупованих територіях

Дітей також залучають до облаштування блокпостів.

Окупанти вчиняють щодо українських дітей цілу низку злочинів, які є порушенням міжнародного гуманітарного права, ці злочини свідчать про цілеспрямоване фізичне або моральне знищення дітей.

Про це розповіла на міжнародній конференції заступник генерального прокурора Вікторія Литвинова, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Наразі ми документуємо 6 серйозних порушень норм міжнародного гуманітарного права, які вчиняються проти українських дітей. Це вбивства та каліцтва, зґвалтування, інші форми сексуального насильства, відмова від гуманітарної допомоги, викрадення дітей, вербування та використання дітей, напади на школи, лікарні", - сказала вона.

Вона повідомила, що наразі розслідується понад 2600 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів проти дітей. Водночас заступниця генпрокурора зазначила, що насправді таких злочинів набагато більше і справжні масштаби будуть відомі після деокупації територій.

Також Литвинова звернула увагу на фіксацію масових фактів залучення дітей до збройного конфлікту.

"Дітей залучають до облаштування блокпостів, їх використовують як шпигунів, діти стають жертвами вербування російськими військовими", - наголосила вона.

Нагадаємо, що росіяни здебільшого використовують п'ять сценаріїв для переміщення українських дітей на територію РФ.

Європейська комісія та Польща представлять ініціативу з пошуку українських дітей, викрадених російськими військовими.