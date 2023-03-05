​Десантники знищили підрозділ окупантів, які були вдягнені у форму ЗСУ

Елементи одягу і спорядження ЗСУ росіяни могли зняти з полонених або вбитих українських військових.

Українські десантники знищили підрозділ російських окупантів на одному з важливих напрямків фронту. При цьому ворог не припиняє активних наступальних дій, хоча, зазнає чималих втрат в живій силі та військовій техніці.

Про це повідомляють у Telegram Десантно-штурмові війська.

Так, воїни 77-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України знищили підрозділ окупантів на одному з важливих напрямків.

"У більшості знищеного особового складу окупантів помічені черевики, елементи форми одягу та спорядження ЗС України", – йдеться в повідомленні.

Десантники не виключають, що спорядження було зняте з полонених або загиблих українських воїнів.

Нагадаємо, з початку широкомасштабного вторгнення по 5 березня 2023 року російська армія втратила на війні з Україною близько 153 120 осіб.