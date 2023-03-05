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Росіяни все частіше не хочуть йти в наступ, - Маляр

Дані про жертви швидко розповсюджуються серед особового складу.

Росіяни все частіше не хочуть йти в наступ, - Маляр
Ганна Маляр
Фото: Анна Стешенко

У російських підрозділах поширюється тенденція відмови йти в наступ, командування через це посилює примусові й каральні заходи.

Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр написала в Телеграмі.

За її словами, росіяни надалі зазнають великих втрат, і медичні заклади на тимчасово окупованих територіях переповнені. Тож дані про кількість поранених військових РФ швидко розповсюджуються серед особового складу.

"Зокрема, приданий на посилення 155-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ, добровольчий козачий загін відмовляється брати участь у наступі і виконувати накази некомпетентного командування. Така тенденція спостерігається і в інших підрозділах противника", - зазначила вона.

Через це, за словами Маляр, командування противника посилило заходи примусового й карального характеру в спробах покращити дисципліну та запобігти випадкам масового залишення районів ведення бойових дій. 

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Нагадаємо, що у період з 28 лютого по 1 березня мобілізованих з Іркутської області РФ відправили на штурм Авдіївського укріпрайону під Донецьком. Родичі двох мобілізованих повідомили, що весь полк практично знищений.

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