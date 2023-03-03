​Під Донецьком ЗСУ знищили полк непідготовлених мобілізованих із Іркутської області

Окупанти склали вже третє звернення до Путіна зі скаргою на дії командування з так званої "ДНР".

З 28 лютого на 1 березня непідготовлених мобілізованих з Іркутської області у складі полку 1439 першого та другого батальйону відправили на штурм Авдіївського укріпрайону під Донецьком. Сьогодні родичі двох мобілізованих повідомили, що весь полк практично знищений - кілька людей поранено, решта загинула, але вважаються зниклими.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Мій віддзвонився - осколкове, у шпиталі. Каже, від полку нічого не лишилося. Відомо поки що лише про двох поранених, інші або загинули, або кинуті там у важкому становищі. Йому дадуть лише тиждень! Потім знову кинуть "на передок"! – каже дружина мобілізованого.

Іркутські чиновники наразі поїхали до окупованої частини Донеччини, де мобілізовані скаржилися на командування. Вони мають намір "налагодити зв'язок" із полком, що базується в "ДНР" і передати "гуманітарну допомогу" солдатам.

27 лютого мобілізовані склали вже третє звернення до Володимира Путіна зі скаргою на дії командування з так званої "ДНР". За словами солдатів, які перебувають під командуванням Слов'янської бригади, їх відправляють на штурм без розвідки, зв'язку та підтримки артилерії, а на скарги, що у мобілізованих "немає можливості виконати наказ", їх обіцяють переслідувати за дезертирство.

При цьому мобілізовані не мають військової підготовки. В основному, це - будівельники, водії, менеджери. Багато з них віком від 40 років з хронічними хворобами.

Нагадаємо, що за минулу добу ЗСУ знищили 765 окупантів, 8 танків, літак і гелікоптер ворога.