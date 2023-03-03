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Україна витрачає на одного російського полоненого майже 10 тисяч гривень на місяць

Раніше у Мін’юсті говорили про три тисячі гривень на місяць на утримування одного російського військовополоненого.

Україна витрачає на одного російського полоненого майже 10 тисяч гривень на місяць
Полонені російські десантники в Миколаєві.
Фото: mil.in.ua

Близько 10 тисяч гривень на місяць витрачається на утримання одного російського військовополоненого.

Про це розповіла заступниця міністра юстиції Олена Висоцька в інтерв’ю Укрінформу.

“Якщо говорити про більш-менш нормально прораховану вартість утримання полоненого в таборі за підсумками 2022 року, з урахуванням забезпечення табору, з податками, зарплатами, комунальними витратами, – ця сума складає близько 10 тисяч гривень на одного полоненого в місяць”, - сказала посадовиця.

Вона зауважила, що коли раніше у Мін’юсті говорили про три тисячі гривень на місяць на утримування одного російського військовополоненого, то враховували витрати на харчування й комунальні послуги.

“Це був дуже грубий підрахунок і некоректний, оскільки в суму не врахували оплату праці персоналу, охорони, конвою тощо”, - пояснила заступниця міністра юстиції.

Водночас вона зауважила, що утримання ув’язнених в СІЗО за підсумками 2021 року, а торік їх не підводили, обійшлося в близько 130 тисяч гривень на рік.

"Відповідно, на одного утримуваного – теж близько 11 тисяч гривень на місяць. Мало чим відрізняється”, - зазначила Висоцька.

Раніше в Мін’юсті зазначали, що на харчування, одяг, засоби гігієни та комунальні платежі для одного російського військовополоненого щомісяця потрібно 3000 гривень.

Нагадаємо, за рік війни вдалося здійснити 38 обмінів полоненими. З російського полону за цей час звільнили 1 863 громадянини

При цьому за рік війни в Україну повернули тіла 1 409 загиблих захисників.

У кінці лютого помер комбат "Азова" Олег Мудрак, котрий повернувся після тортур в російському полоні. Олег Мудрак провів півроку у полоні росіян.

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