Україна витрачає на одного російського полоненого майже 10 тисяч гривень на місяць

Близько 10 тисяч гривень на місяць витрачається на утримання одного російського військовополоненого.
Про це розповіла заступниця міністра юстиції Олена Висоцька в інтерв’ю Укрінформу.
“Якщо говорити про більш-менш нормально прораховану вартість утримання полоненого в таборі за підсумками 2022 року, з урахуванням забезпечення табору, з податками, зарплатами, комунальними витратами, – ця сума складає близько 10 тисяч гривень на одного полоненого в місяць”, - сказала посадовиця.
Вона зауважила, що коли раніше у Мін’юсті говорили про три тисячі гривень на місяць на утримування одного російського військовополоненого, то враховували витрати на харчування й комунальні послуги.
“Це був дуже грубий підрахунок і некоректний, оскільки в суму не врахували оплату праці персоналу, охорони, конвою тощо”, - пояснила заступниця міністра юстиції.
Водночас вона зауважила, що утримання ув’язнених в СІЗО за підсумками 2021 року, а торік їх не підводили, обійшлося в близько 130 тисяч гривень на рік.
"Відповідно, на одного утримуваного – теж близько 11 тисяч гривень на місяць. Мало чим відрізняється”, - зазначила Висоцька.
Раніше в Мін’юсті зазначали, що на харчування, одяг, засоби гігієни та комунальні платежі для одного російського військовополоненого щомісяця потрібно 3000 гривень.
Нагадаємо, за рік війни вдалося здійснити 38 обмінів полоненими. З російського полону за цей час звільнили 1 863 громадянини.
При цьому за рік війни в Україну повернули тіла 1 409 загиблих захисників.
У кінці лютого помер комбат "Азова" Олег Мудрак, котрий повернувся після тортур в російському полоні. Олег Мудрак провів півроку у полоні росіян.