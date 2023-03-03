Невідомі дрони в Росії та партизани є наслідками втрати контролю в РФ, – Подоляк

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував останні події в Росії, відповідальність за які окупанти намагаються покласти на Україну.

"Вибухи на критичних об’єктах; невідомі дрони, що атакують російські регіони; зіткнення бандформувань; партизани, які атакують населені пункти, – усе це прямі наслідки втрати контролю всередині Росії. І все це наслідок війни... Україна до внутрішніх конфліктів у Рф не дотична", – написав він у твіттері.

Explosions at critical facilities; unidentified drones attacking RF’s regions; clashes of gangs; partisans attacking populated areas – all these are direct consequences of the loss of control inside RF. And consequences of war... 🇺🇦 is not involved in internal conflicts in RF... — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 3, 2023

Нагадаємо, останніми днями росіяни заявляли про збиття безпілотників на своїй території та в Криму. Також вони заявили, що диверсанти влаштували стрілянину в Брянській області. Події в Брянській області є внутрішнім протистоянням громадян Росії, заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. Він припустив, що цей внутрішній конфлікт може бути ознакою того, що росіяни починають "усвідомлювати щось" і робити "конкретні заходи". Заяву про перетин кордону і проникнення на територію Брянської області зробили військові Руського добровольчого корпусу – створений у серпні 2022 року військовий підрозділ Інтернаціонального легіону терборони, що складається із російських добровольців правих поглядів.