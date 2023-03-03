Бербок до Лаврова: "Добре, що ви тут у залі і слухаєте. Зупиніть цю війну"
Бербок до Лаврова: "Добре, що ви тут у залі і слухаєте. Зупиніть цю війну"
Росіяни вдарили по житловому будинку Запоріжжя. Є жертви та поранені (оновлено)
Росіяни вдарили по житловому будинку Запоріжжя. Є жертви та поранені (оновлено)
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Консенсус неможливий. G20 не змогла подолати розбіжності щодо України
Консенсус неможливий. G20 не змогла подолати розбіжності щодо України
«Ми попрощалися одне з одним». Історія про те, як четверо бійців добу билися в повному оточенні під Бахмутом без надії вижити
«Ми попрощалися одне з одним». Історія про те, як четверо бійців добу билися в повному оточенні під Бахмутом без надії вижити
Професорка київської консерваторії звільнилась через відмову прибрати з назви ім’я Чайковського
Професорка київської консерваторії звільнилась через відмову прибрати з назви ім’я Чайковського
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Роксолана Підласа: Зараз ми не можемо дозволити собі зменшити надходження до бюджету
Роксолана Підласа: Зараз ми не можемо дозволити собі зменшити надходження до бюджету
На військових складах у Придністров’ї майже нічого немає, - ГУР
На військових складах у Придністров’ї майже нічого немає, - ГУР
ГоловнаСуспільствоВійна

Невідомі дрони в Росії та партизани є наслідками втрати контролю в РФ, – Подоляк

Він наголосив, що Україна до внутрішніх конфліктів недотична.

Невідомі дрони в Росії та партизани є наслідками втрати контролю в РФ, – Подоляк
Фото: Влад Кузніченко

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував останні події в Росії, відповідальність за які окупанти намагаються покласти на Україну.

"Вибухи на критичних об’єктах; невідомі дрони, що атакують російські регіони; зіткнення бандформувань; партизани, які атакують населені пункти, – усе це прямі наслідки втрати контролю всередині Росії. І все це наслідок війни... Україна до внутрішніх конфліктів у Рф не дотична", – написав він у твіттері.

Нагадаємо, останніми днями росіяни заявляли про збиття безпілотників на своїй території та в Криму. Також вони заявили, що диверсанти влаштували стрілянину в Брянській області. Події в Брянській області є внутрішнім протистоянням громадян Росії, заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. Він припустив, що цей внутрішній конфлікт може бути ознакою того, що росіяни починають "усвідомлювати щось" і робити "конкретні заходи". Заяву про перетин кордону і проникнення на територію Брянської області зробили військові Руського добровольчого корпусу – створений у серпні 2022 року військовий підрозділ Інтернаціонального легіону терборони, що складається із російських добровольців правих поглядів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також