Ми не дозволимо Росії безкарно робити те, що вона робить в Україні, – Блінкен

Для потенційних агресорів у всьому світі це може стати сигналом.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що не можна дозволити Росії вести війну в Україні безкарно.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що сьогодні Блінкен зустрівся з колегами з групи чотиристороннього діалогу з питань безпеки, до якої окрім США входять Індія, Японія та Австралія на полях G20 у Нью-Делі.

Група також оприлюднила заяву, в якій наголосила, що застосування або загрози застосування ядерної зброї в Україні є “неприпустимими”.

“Якщо ми дозволимо Росії безкарно робити те, що вона робить в Україні, тоді це стане сигналом для потенційних агресорів у всьому світі, що їм це також може зійти з рук”, – заявив Блінкен.

Нагадаємо, вчора Ентоні Блінкен зустрівся з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим на полях G20 у Нью-Делі.