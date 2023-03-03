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Ми не дозволимо Росії безкарно робити те, що вона робить в Україні, – Блінкен

Для потенційних агресорів у всьому світі це може стати сигналом.

Ми не дозволимо Росії безкарно робити те, що вона робить в Україні, – Блінкен
Фото: ЕРА/UPG

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що не можна дозволити Росії вести війну в Україні безкарно.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що сьогодні Блінкен зустрівся з колегами з групи чотиристороннього діалогу з питань безпеки, до якої окрім США входять Індія, Японія та Австралія на полях G20 у Нью-Делі.

Група також оприлюднила заяву, в якій наголосила, що застосування або загрози застосування ядерної зброї в Україні є “неприпустимими”.

“Якщо ми дозволимо Росії безкарно робити те, що вона робить в Україні, тоді це стане сигналом для потенційних агресорів у всьому світі, що їм це також може зійти з рук”, – заявив Блінкен.

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Нагадаємо, вчора Ентоні Блінкен зустрівся з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим на полях G20 у Нью-Делі.

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