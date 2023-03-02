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Блінкен зустрівся з Лавровим у кулуарах G20 у Нью-Делі

Незапланована розмова тривала близько 10 хвилин.

Блінкен зустрівся з Лавровим у кулуарах G20 у Нью-Делі
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Державний секретар США Ентоні Блінкен зустрівся зі своїм російським колегою, міністром закордонних справ Сергієм Лавровим на полях G20 у Нью-Делі, повідомляє офіційний представник Держдепу.

Зустріч відбувається на тлі високої напруженості навколо України, а також призупинення Росією Нового договору про ядерну зброю СНО, пише CNN.

Блінкен і Лавров розмовляли приблизно 10 хвилин. У розмові Блінкен закликав Росію звільнити Пола Уілана ( громадянин США, колишній морський піхотинець, засуджений в Росії в 2020 році за звинуваченням у шпигунстві) та відновити участь у СНО-III, а також підкреслив підтримку США Україною, повідомляє джерело.

Зустріч Блінкена та Лаврова була незапланованою: держсекретар США сам підійшов до росіянина на полях зустрічі міністрів закордонних справ G20 у Нью-Делі.

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Нагадаємо, напередодні держсекретар США заявляв, що не планує зустрічей ні з міністром закордонних справ Росії, ні з міністром закордонних справ Китаю під час саміту G20 у Нью-Делі.

 

Востаннє безпосередньо Блінкен і Лавров зустрічались перед вторгненням Росії в Україну.

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