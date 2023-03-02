Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді закликав G20 подолати розбіжності щодо України

Він вважає, що досвід останніх роках і війна зокрема свідчать про крах глобального управління.

Премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді закликав Group of 20 подолати розбіжності щодо України. На відкритті зустрічі міністрів закордонних справ G20 він заявив про провал глобального управління, пишуть Le Monde і The Guardian.

“Досвід останніх кількох років – фінансова криза, зміна клімату, пандемія, тероризм і війни – чітко показує, що глобальне управління зазнало краху”, – сказав Моді у записаній заяв.

Індійський премʼєр зазначив, що всі учасники мають свої позиції та погляди на вирішення “напруги”, але провідні економіки світу також “несуть відповідальність за тих, хто не в цій кімнаті".

Цього року Індія є головуючою в G20, і на зустрічі міністрів фінансів минулого тижня Делі побажав уникати використання слова “війна” та обговорювати нові санкції проти росіян. Форум G20 завершився без спільної заяви, у якій більшість країн висловлювалася за засудження війни в Україні.

Росія досі є членом G20, і її міністр закордонних справ Сергій Лавров теж бере участь у сьогоднішніх заходах.