Кількість жертв залізничної аварії у Греції зросла до 43 осіб, профспілки кажуть про системні проблеми

За останніми даними внаслідок зіткнення вантажного та пасажирського поїздів у Греції у ніч на 1 березня загинули 43 особи, понад 60 постраждали.

Про це пише BBC.

Пасажирський поїзд виконував рейс IC62 з Афін до Салоніки, назустріч йому тим же шляхом рухався вантажний потяг, який прямував із Салоників до Ларісси. У пасажирському поїзді перебувало 350 осіб, переважно молодь, яка поверталася до Салоніки після канікул. Вантажний потяг перевозив морські контейнери.

За даними грецьких ЗМІ, швидкість обох потягів перед катастрофою становила близько 160 км/год. Зіткнення було настільки сильним, що колеса та деталі обох складів розлетілися на десятки метрів. Вагони пасажирського поїзда зійшли з рейок, один із них спалахнув.

“Вони їхали на дуже високій швидкості, і обидва машиністи не підозрювали, що їдуть назустріч один одному”, – заявив губернатор Фессалії Костас Агорастос.

Незабаром після катастрофи затримали начальника станції Ларісси, який керував рухом поїздів у момент зіткнення. Йому було пред'явлено звинувачення у вбивстві з необережності та порушення правил безпеки руху.

На перших допитах він заперечував провину та стверджував, що аварія могла статися через технічну несправність. За його словами, він повернув ключ автоматизованої системи, яка відправляє зустрічні поїзди різними шляхами, але вона не спрацювала. Чому про це не доповіли машиністам – невідомо.

Як повідомляють грецькі ЗМІ, під час надання свідчень у середу ввечері начальнику станції надали висновок експертів, згідно з яким система працювала справно.

Після цього він сказав: “Можливо, я помилився”. Він також послався на завантаженість та проблеми з іншим складом.Профспілка працівників залізниць Греції має намір провести у четвер 24-годинний страйк через катастрофу.

Лідери профспілок заявили, що до аварії призвели хронічні проблеми та збіг безліч факторів, зокрема брак персоналу та непрацююче обладнання.

Працівники залізниць Греції стверджують, що з 2000 року влада витратила понад 20 млрд євро на встановлення сучасних електронних систем безпеки руху, проте проєкт так і не було реалізовано, а обладнання не працювало.

“Нічого не працює. Все робиться людьми вручну. Ні вказівники не працюють, ні світлофори, ні регулювання руху. Якби вони працювали, машиністи бачили б червоний сигнал”, – заявив президент грецької спілки машиністів Костас Генідуніас телеканалу ERT.

Нагадаємо, прем'єр-міністр країни Кіріакос Міцотакіс оголосив про створення незалежної комісії експертів, яка займеться розслідуванням причин трагедії.

Через аварію подали у відставку міністр транспорту та інфраструктури Константінос Караманліс, а також керівники Hellenic Railways Organization та її проєктної філії Ergose. Тимчасовим керівником міністерства призначили державного міністра Георгіоса Герапетрітіса.

За словами Міцотакіса, усе вказує на те, що причиною трагедії стала людська помилка.