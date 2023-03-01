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Байден продовжив дію надзвичайної ситуації в США через напад РФ на Україну

Дії РФ проти України становлять загрозу для США. 

Байден продовжив дію надзвичайної ситуації в США через напад РФ на Україну
Фото: ОПУ

Президент США Джо Байден продовжив дію надзвичайної ситуації національного масштабу у зв’язку з подіями в Україні. 

Про це йдеться в посланні президента США Конгресу.

Байден повідомив Конгрес, що надзвичайний стан має діяти після 6 березня 2023 року.

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Він наголосив, що “дії та політика осіб, які підривають демократичні процеси та інститути в Україні, загрожують її миру, безпеці, стабільності, суверенітету та територіальній цілісності і сприяють незаконному привласненню її активів, а також дії та політика уряду Російської Федерації, включаючи ймовірну анексію Криму та застосування сили в Україні, продовжують становити незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці і зовнішньої політики США”.

Через це Байден вирішив, що “необхідно продовжувати надзвичайний стан, оголошений виконавчим указом 13660 щодо України”.

Нагадаємо, нещодавно Японія ввела санкції проти російських фізосіб, компаній та організацій. Заморожено активи 73 юридичних та 39 фізичних осіб з Росії.

У свою чергу, 24 лютого Британія ввела нові санкції проти РФ, у тому числі вони стосуються атомної галузі. Вони включають заборону на експорт усіх товарів, які Росія використовувала на полі бою в Україні. Також санкції стосуються "Росатому", "Газпрому" та "Ростеху". 

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