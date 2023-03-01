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Німеччина збільшить виробництво боєприпасів і потужності з ремонту озброєння

"Ми подбаємо про те, щоб виробництво боєприпасів було передовим як для зброї, яку ми постачаємо самі, так і для зброї, яка надходить зі старих запасів, доступних у Східній Європі", - сказав Олаф Шольц.

Німеччина збільшить виробництво боєприпасів і потужності з ремонту озброєння
Канцлер Німеччини Олаф Шольц
Фото: Урсула фон дер Ляйєн у Twitter

Німеччина буде нарощувати виробництво боєприпасів, а також потужностей з ремонту озброєння, аби краще підтримати Україну, повідомляє CNN.

Про це заявив німецький канцлер Олаф Шольц.

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За його словами, постійна підтримка України протягом року "принесла нам знання, які дозволяють забезпечити достатнє постачання запасних частин, що ми створили ремонтні потужності для зброї, яка використовується у війні, за межами України".

"Ми подбаємо про те, щоб виробництво боєприпасів було передовим як для зброї, яку ми постачаємо самі, так і для зброї, яка надходить зі старих запасів, доступних у Східній Європі", - додав канцлер.

Нагадаємо, найбільший німецький виробник зброї Rheinmetall почав поставку в Україну автоматизованих систем розвідки.

Тим часом Єврокомісія представить країнам-членам ЄС план різкого збільшення виробництва боєприпасів.

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