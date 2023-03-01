Німеччина збільшить виробництво боєприпасів і потужності з ремонту озброєння

"Ми подбаємо про те, щоб виробництво боєприпасів було передовим як для зброї, яку ми постачаємо самі, так і для зброї, яка надходить зі старих запасів, доступних у Східній Європі", - сказав Олаф Шольц.

Німеччина буде нарощувати виробництво боєприпасів, а також потужностей з ремонту озброєння, аби краще підтримати Україну, повідомляє CNN.

Про це заявив німецький канцлер Олаф Шольц.

За його словами, постійна підтримка України протягом року "принесла нам знання, які дозволяють забезпечити достатнє постачання запасних частин, що ми створили ремонтні потужності для зброї, яка використовується у війні, за межами України".

"Ми подбаємо про те, щоб виробництво боєприпасів було передовим як для зброї, яку ми постачаємо самі, так і для зброї, яка надходить зі старих запасів, доступних у Східній Європі", - додав канцлер.

Нагадаємо, найбільший німецький виробник зброї Rheinmetall почав поставку в Україну автоматизованих систем розвідки.

Тим часом Єврокомісія представить країнам-членам ЄС план різкого збільшення виробництва боєприпасів.