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У Міноборони обговорили роботу центрів комплектування

Розглянули проблеми, щодо яких надходять скарги громадян.

У Міноборони обговорили роботу центрів комплектування
Фото: Ганна Маляр

Питання оптимізації роботи територіальних центрів комплектування, а також дотримання прав мобілізованих, обговорили на нараді представників Міноборони, Генштабу та керівників обласних ТЦК під головуванням першого заступника міністра Олександра Павлюка.

Про це у Телеграмі написала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Відпрацювали низку важливих питань з урахуванням досвіду, набутого за час повномасштабної війни. Зокрема, щодо: нормативних змін, необхідних для покращення роботи ТЦК; удосконалення процедури підписання контракту на службу; цифровізації роботи ТЦК; дотримання прав осіб, що призиваються за мобілізацією; роботи ТЦК із родичами загиблих та безвісти зниклих", - написала Маляр.

За її словами, повномасштабне вторгнення РФ в Україну створило нові виклики, зокрема й для ТЦК.

"Тому на нараді обговорили, що саме треба оптимізувати в роботі ТЦК СП і як цього досягти. Розглянули проблеми, щодо яких надходять скарги громадян", - розповіла Маляр.

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Нагадаємо, що раніше Маляр заявила, що Росія хоче дискредитувати процес мобілізації в Україні.

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