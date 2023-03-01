На Одещині чотирьох чоловіків затримали при спробі втечі за кордон

Прикордонники Білгород-Дністровського загону, що на Одещині затримали чотирьох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути державний кордон.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Правопорушники виявилися місцевими мешканцями одного з населених пунктів Одещини. Свою подорож вони спланували вночі, сподіваючись залишитися непоміченими. Прикордонники відділу «Фараонівка» виявили чоловіків за допомогою тепловізійного приладу. На вимоги правоохоронців зупинитися порушники не реагували та почали тікати. Чоловіки зупинилися, лише почувши попереджувальні постріли охоронців кордону.

Затримані пояснили, що планували потрапити в Молдову у незаконний спосіб через обмеження у виїзді. Наразі правопорушників притягнуто до адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, що у Києві викрили організовану групу з 15 осіб, у тому числі працівників п'ятьох столичних медичних закладів та членів лікарських комісій, які організували схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.