У Києві викрили організовану групу з 15 осіб, у тому числі працівників п'ятьох столичних медичних закладів та членів лікарських комісій, які організували схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.

Про це повідомила пресслужба прокуратури Києва.

Учасники групи розробили механізм фальсифікації документів, що засвідчували нібито наявність у чоловіків призовного віку тяжких захворювань. Фальшиві діагнози надавали підстави для визнання цих чоловіків тимчасово непридатними для військової служби, усуваючи перешкоди для перетину держкордону.

До схеми були залучені особи, які підшуковували бажаючих уникнути мобілізації, а також особи, які безпосередньо виготовляли пакет необхідних документів, а саме - працівники різних медичних установ столиці, члени медико-соціальної експертної комісії та комісії з питань перевірки стану військового обліку.

"Також учасники схеми обговорювали з замовниками «діагнози» та фіктивно оформлювали перебування цих осіб на стаціонарному лікуванні у медичних закладах. Вартість послуги з виготовлення фальсифікованих медичних документів становила 3 тис. доларів США з особи", - зазначили в прокуратурі.

Зловмисників викрили під час підготовки пакету документів для трьох чоловіків призовного віку та одержання від них грошей. Один із замовників, який діяв під контролем правоохоронних органів, на підставі цих документів перетнув кордон.

Правоохоронці провели 35 обшуків за місцем проживання та роботи фігурантів, під час яких виявили гроші, отримані внаслідок злочинної діяльності, чорнові записи, переписку з мобільних телефонів, відомості про внесення в базу "eHealth" фіктивних діагнозів тощо.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

За результатами слідчих дій сімом фігурантам повідомлено про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України, у тому числі трьом з них - у складі організованої групи. Слідчі дії з іншими фігурантами провадження тривають.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила керівника Центральної військово-лікарської комісії, яки брав хабарі від ухилянтів.