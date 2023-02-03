За 5 тис. доларів обіцяв чоловіку надати висновки комісії про непридатність до служби в армії за станом здоров’я.

Служба безпеки спільно з ДБР викрила на системній корупції заступника начальника Центральної військово-лікарської комісії Міністерства оборони України.

Про це повідомляє у Telegram СБУ.

Згідно з повідомленням, посадовець налагодив злочинний механізм отримання грошей від громадян призивного віку. За різні суми хабарів він “пропонував” чоловікам ухилитися від проходження строкової військової служби в умовах воєнного стану.

Фото: СБУ

Співробітники СБУ задокументували факт вимагання 5 тис. доларів з призовника. За цю суму службовець обіцяв сприяння у видачі чоловіку висновку комісії про непридатність до військової служби за станом здоров’я з подальшим зняттям з обліку у військкоматі.

Правоохоронці задокументували факт передачі першої частини неправомірної вигоди у розмірі 2,5 тис. доларів. Співробітники Служби безпеки викрили посадовця на робочому місці під час одержання другої частини хабаря.

Фото: СБУ

Під час обшуків за місцем роботи та у домоволодінні фігуранта в одному з приватних секторів столиці правоохоронці виявили великі суми готівки у різній валюті. Сума вилучених коштів еквівалентна понад 5 млн гривень.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), фігуранту повідомлено про підозру. Наразі вирішується питання щодо запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Фото: СБУ

Зловмиснику загрожує покарання до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Заходи з викриття правопорушення проводили співробітники СБУ м. Києва та Київської області спільно з ДБР за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Нагадаємо, Служба безпеки повідомила про підозру керівниці одного з департаментів Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками, яка сприяла завезенню в Україну та продажу фальсифікованих ліків.