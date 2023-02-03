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Скандал з закупівлями харчів для ЗСУ: повідомлено про підозру двом керівникам підприємств

Їх підозрюють у розкраданні 120 млн гривень.

Скандал з закупівлями харчів для ЗСУ: повідомлено про підозру двом керівникам підприємств
Фото: Офіс генпрокурора

За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора повідомлено про підозру двом керівникам підприємств за фактом розтрати коштів в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Про це повідомляє сайт Офісу генпрокурора.

За даними слідства, підозрювані, отримавши кошти, виділені Міністерством оборони України на оплату за поставки товарів і послуг із забезпечення харчуванням Збройних сил України, спрямували їх не за цільовим призначенням, а вивели в тіньовий, неконтрольований державою обіг.

Крім того, з метою штучного збільшення вартості товарів суб’єкти господарювання закуповували продукти харчування у “фіктивних підприємств”. Такими діями підприємці завдали державі близько 120 млн гривень збитків.

Фото: ГПУ

Наразі перевіряється причетність посадовців Міноборони до протиправної діяльності. Досудове розслідування триває та здійснюється Головним слідчим управлінням Нацполіції України. Оперативний супровід – СБУ.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

 

Нагадаємо, вчора ДБР затримало підприємців, які продавали за завищеними цінами харчування для військових. Також суд арештував колишнього заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова, який відповідав за тилове забезпечення армії, і призначив йому заставу в понад 400 млн гривень.

 

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