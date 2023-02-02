Суд заарештував ексзаступника міністра оборони Шаповалова із заставою у 400 млн гривень, – ЗМІ

Суд арештував колишнього заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова і призначив йому заставу в понад 400 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Згідно з повідомленням, сьогодні за клопотанням Державного бюро розслідувань Печерський районний суд Києва обрав Шаповалову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та надав альтернативу у вигляді застави в сумі 402 млн 600 тис. гривень.

Нагадаємо, 1 лютого працівники ДБР повідомили про підозру нещодавно звільненому заступнику міністра оборони України В’ячеславу Шаповалову, який відповідав за тилове забезпечення. Він лобіював укладення договорів про постачання продуктів для військових за завищеними цінами, а також закупівель бронежилетів, касок, одягу та інших речей для потреб Збройних сил України низької якості на загальну суму понад 1 млрд гривень. Всі договори укладалися за повною передплатою.

Посадовець не тільки знав про факти постачання неякісної продукції, а й здійснював тиск на підлеглих для прийняття неякісної продукції на військові склади та організацію повторних проведень лабораторних випробувань бронепластин, які не витримали первинних випробувань.

Також ДБР блокувало ще одну схему масштабного розкрадання продуктів харчування для військових.