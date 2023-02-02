Ярослав Гулак - військовий зенітно-ракетного дивізіону із позивним "Мудрий" розповів про життя на лінії вогню.

Відео опублікував проєкт "Український свідок".

У підрозділі чоловік виконує роль заряджаючого, але не тільки: на додачу він ще й куховарить для себе та своїх побратимів. І навіть веде про це блог у TikTok.

До повномасштабного вторгнення Мудрий працював на морі: підбирав екіпажі для морських суден, працював на круїзних лайнерах. Тепер він - боєць ЗСУ.

За тиждень до повномасштабного вторгнення Мудрий пригнав з Америки «біток» — до останнього не вірив, що росія наважиться на повномасштабне вторгнення. «Я й досі не вірю в те, що це відбувається», — каже чоловік. «Але я вже тут, виконую якусь функцію. Я вже бойова одиниця».

Одразу після вторгнення він пішов у військкомат і заявив, що він кухар: відповідний розряд Ярослав отримав ще в інституті. Військовий зізнається, що навіть на фронті користується ножем та виделкою: «Це просте піклування про свій шлунок та здоров’я в цілому. Для мене сніданок — це головне», — каже він.

Але протягом всього інтерв’ю чоловік не раз зізнається, що у військкомат йти боявся - навіть руки тряслися, коли заповнював папери. «Я цивільна людина, моє єство відштовхує війну», - каже Мудрий.

У своїй розповіді зенітник поділився обуренням щодо людей, які не хочуть вчити українську мову. «Це ж проста мова!», — каже він. «Навіть такий телепень, як я, котрий ледь вивчив англійську, і той розмовляє українською. Дивишся на деяких людей, які за кордоном вчать німецьку та польську, а українську — не можуть. Чому? Тому що там, доки ти не вивчиш мову, грошей платити не будуть».

Чоловік веде власний блог, в якому фіксує фронтові будні. При цьому він подає їх з гумором. «Навіть в армії та на війні можна знайти якийсь позитив», - зізнається він. «Я не показую наші замурзані харі та умови нашого життя. Цього вистачає і без мене. Моя місія - додати посмішки».

Про росіян висловлюється розлого. «Ця нація не має права на існування. Я не про людей, я про саму суть: в цивілізованому світі, у світі високих технологій, їх треба занулити. Росіяни не мають права на існування в такому вигляді, в якому вони є зараз». Чоловік додає, що росіяни мають боятися українців наче вогню. Також на думку Мудрого, між кордонами росії та України повинна існувати сіра зона довжиною у 100 км.

Цікавим є спостереження Ярослава про мобілізованих українців, які гучніше за всіх кричать, що буцімто вони зараз підуть «крошити русню»: за словами військового, це майже стовідсотково боягузи. «Це вже аксіома», - каже він. «Така людина буде першою, яка тебе підведе».

В той же час, Мудрий наголошує на тому, що не варто звинувачувати людину в тому, що їй страшно: жодних стандартів сміливості в умовах війни не існує.