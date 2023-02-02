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В окупованому Севастополі згоріли побутівки будівельників "Тавриди", вісім загиблих

Також дві людини постраждали.

В окупованому Севастополі згоріли побутівки будівельників "Тавриди", вісім загиблих

В окупованому Росією Севастополі сталася пожежа в побутівках для будівельників траси "Таврида", унаслідок чого загинули восьмеро осіб.

Про це повідомило російське Міністерство з надзвичайних ситуацій у Telegram.

"Пожежа в будівельному модулі під Севастополем повністю ліквідована, розбір конструкцій завершений. Внаслідок пожежі загинуло 8 осіб, 2 постраждали", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пожежа у двоповерховому житловому будівельному модулі на вулиці Нафтова сталася близько 2 години ночі.

Нагадаємо, 15 січня місцеві мешканці повідомляли про звуки вибухів в декількох районах Севатополя.

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