В окупованому Севастополі згоріли побутівки будівельників "Тавриди", вісім загиблих

В окупованому Росією Севастополі сталася пожежа в побутівках для будівельників траси "Таврида", унаслідок чого загинули восьмеро осіб.
Про це повідомило російське Міністерство з надзвичайних ситуацій у Telegram.
"Пожежа в будівельному модулі під Севастополем повністю ліквідована, розбір конструкцій завершений. Внаслідок пожежі загинуло 8 осіб, 2 постраждали", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що пожежа у двоповерховому житловому будівельному модулі на вулиці Нафтова сталася близько 2 години ночі.
Нагадаємо, 15 січня місцеві мешканці повідомляли про звуки вибухів в декількох районах Севатополя.