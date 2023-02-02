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Бійці Нацгвардії та ЗСУ знищили під Бахмутом штурмовиків ПВК "Вагнера"

Управління вогнем здійснювали гвардійці, а ураження завдали артилеристи ЗСУ. 

Воїни Національної гвардії України та ЗСУ знищили під Бахмутом Донецької області штурмовиків-"вагнерівців".

Відео опубліковано в твіттері Нацгвардії.

"Виявили ціль та корегували вогонь артилеристів оператори ССО, управління вогнем здійснювали гвардійці 3 бригади оперативного призначення НГУ, вогневе ураження нанесли артилеристи ЗСУ", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в січні CNN опублікувала звіт української розвідки про тактику найманців ПВК "Вагнера". У ньому зазначено, що ці найманці мають наказ штурмувати до останнього, без права залишити поле бою в разі поранення. 

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