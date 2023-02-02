Воїни Національної гвардії України та ЗСУ знищили під Бахмутом Донецької області штурмовиків-"вагнерівців".

Відео опубліковано в твіттері Нацгвардії.

"Виявили ціль та корегували вогонь артилеристів оператори ССО, управління вогнем здійснювали гвардійці 3 бригади оперативного призначення НГУ, вогневе ураження нанесли артилеристи ЗСУ", – йдеться у повідомленні.

🦾 Під Бахмутом гвардійці спільно з підрозділами ЗСУ знищили штурмові групи «вагнерівців»



Виявили ціль та корегували вогонь артилеристів оператори ССО, управління вогнем здійснювали гвардійці 3 бригади оперативного призначення НГУ, вогневе ураження нанесли артилеристи ЗСУ👌 pic.twitter.com/j0MErXR2Vo — НГУ (@ng_ukraine) February 1, 2023

Нагадаємо, в січні CNN опублікувала звіт української розвідки про тактику найманців ПВК "Вагнера". У ньому зазначено, що ці найманці мають наказ штурмувати до останнього, без права залишити поле бою в разі поранення.