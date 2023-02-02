Головне за ніч. Четвер, 2 лютого

Відбиті атаки противника на Донбасі, втрати окупантів, ворожий ракетний удар по Краматорську, лідери ЄС в Києві.

Росіяни вбили чотирьох мирних мешканців Чернігівщини та обстріляли ще вісім регіонів, йдеться у зведенні від обласних військових адміністрацій станом на 9 ранку.

У Харківській області сьогодні зранку ворог знову обстріляв Куп'янськ, одну людину поранено.

Про ситуацію в інших регіонах - у новині.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Новоселівське, Площанка, Невське, Червонопопівка, Діброва, Кузьмине і Білогорівка Луганської області та Спірне, Білогорівка, Васюківка, Благодатне, Красна Гора, Бахмут і Кліщіївка Донецької області.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили пункт управління, три райони зосередження живої сили противника та склад пально-мастильних матеріалів.

Противник завдав шістьох ракетних ударів, чотирьох з яких по цивільній інфраструктурі населених пунктів Слов’янськ, Краматорськ та Дружківка Донецької області, а також чотирьох авіаційних ударів. Здійснив 73 обстріли з реактивних систем залпового вогню,.внаслідок чого загинули мирні люди. Активно веде розвідку, на окремих напрямках готується до наступу. Незважаючи на великі втрати, продовжує спроби наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 2 лютого - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 610 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 129 030 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Пізно ввечері 1 лютого російська армія вдруге за день обстріляла Краматорськ.

"Російські окупанти вдарили ракетою по житловому будинку, розташованому у центрі міста, і повністю його зруйнували", - написав голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За інформацією поліції Донецької області, війська РФ поцілили в житловий сектор міста ракетою "Іскандер-К".

Пошкоджено щонайменше 8 багатоквартирних будинків, зруйновано з 4-го по 1-й поверхи чотириповерхового житлового будинку в межах одного під’їзду, також загорілися припарковані автомобілі, повідомили у ДСНС.

Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко уточнив, що унаслідок обстрілу загинуло дві людини, одну людину, про смерть якої повідомили раніше, вдалося реанімувати. 21 людина постраждала, вісім людей поранено, двоє з них в тяжкому стані.

У ніч на 2 лютого російська армія знову обстріляла Херсон. Відомо, що обстріли велися з окупованого Олешківського району. “Близько 10 снарядів вилетіло”, – йдеться у повідомленні.

Топлідери Євросоюзу відвідають Україну цього тижня, але не обіцяють, що країна може приєднатися до блоку найближчим часом.

Про це пише Politico з посиланням на проєкт заяви, яка має бути оприлюднена під час саміту Україна-ЄС у Києві 3 лютого.

У заяві немає конкретної згадки про амбітні терміни, які окреслила Україна, натомість документ пропонує лише “розмиті гарантії щодо просування процесу після того, як будуть досягнуті всі встановлені ЄС етапи”.

“ЄС ухвалить рішення про подальші кроки, коли всі умови, зазначені у висновку Комісії, будуть повністю виконані. Україна підкреслила свою рішучість виконати необхідні вимоги для якнайшвидшого початку переговорів про вступ”, – йдеться у документі.

За словами кількох дипломатів і посадовців ЄС, таке формулювання послідувало після серйозного опору з боку деяких країн ЄС через надмірні обіцянки Україні щодо її перспектив членства в ЄС. Саме цього питання Київ просив торкнутися на саміті.

Докладніше - в новині.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та головний дипломат ЄС Жозеп Боррель прибули до Києва. Завтра вони братимуть участь у саміті Україна-Євросоюз.

"Рада повернутися до Києва з четвертим від початку російського вторгнення візитом", – написала фон дер Ляєн у твіттері.

Боррель своє чергою написав, що приїхав, щоб передати потужний сигнал підтримки для всіх українців, які захищають свою державу.

У четвер головні члени Єврокомісії зустрінуться зі своїми колегами в українському уряді. У п'ятницю голова Комісії Урсула фон дер Ляєн і голова Євроради Шарль Мішель зустрінуться з президентом Володимиром Зеленським.

У межах зустрічей та саміту союзники обговорять надсилання ще більшої кількості зброї та грошей в Україну, розширення доступу українських товарів на ринок ЄС, допомогу Україні в енергетичних потребах, ухвалення нових санкцій проти Росії, судове переслідування Кремля за війну та зону роумінгу для українських операторів.

3 лютого відбудеться саміт Україна-ЄС – уже 24-ий. Цей захід стане першим самітом, відколи Україна отримала статус кандидата в члени Євросоюзу.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов'язково буде на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!