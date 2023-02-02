Генератори для України. Як розподіляють і контролюють обладнання від партнерів

Деяке обладнання передають точково – на критичну інфраструктуру чи підтримання енергетики, деяке – на додачу до іншої гуманітарної допомоги містам. Через це генератори надходять до різних структур, і єдиного ланцюжка "постачання – прийом – розподіл – контроль" немає. Тому прослідкувати, куди пішло 100% з котроїсь великої партії, практично нереально. Але за цим стараються стежити самі західні партнери. Як це відбувається – читайте далі.

Йдеться і про ініціативи окремих міст, і про масштабні програми, як-от "Генератори надії", у рамках якої Європейський парламент об’єднався мережею з понад 200 найбільших міст Європи, щоб пожертвувати Україні генератори, трансформатори та запчастини для електромереж. І вже 8 грудня перша партія генераторів від міст Бельгії попрямувала в Україну.

Ще у вересні 2022 року почали з’являтися повідомлення, що західні партнери передають українським містам генератори та обігрівачі, щоб допомогти пройти цю зиму в умовах блекаутів.

Фото: facebook/USAID Ukraine

Велика партія від США та USAID

27 січня Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) повідомило про передачу Київводоканалу 26 генераторів як резервного джерело живлення для подачі води 300 тис. мешканців Оболоні та Троєщини.

Загалом USAID доправило в Україну 1 661 генератор. Як пояснили LB.ua в посольстві США в Україні, їх передали понад 439 громадам у 22 областях.

"Ці генератори допомагають живити школи, лікарні, центри розміщення для внутрішньо переміщених осіб, компанії централізованого теплопостачання та системи водопостачання в разі припинення постачання електрики через удари Росії", – повідомили в посольстві.

Першочергово стараються допомагати областям, інфраструктура яких найбільше страждає від атак ворога: Чернігівській, Херсонській, Харківській, Київській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій та Житомирській.

Лише в середині грудня у звільнені населені пункти Херсонщини поставили 29 електрогенераторів, яких, за словами посольства, достатньо, щоб забезпечити електроенергією та опаленням 12 тисяч людей.

Куди доставити генератори, визначає USAID, пояснюють у посольстві. Спираються на запити від уряду України, гуманітарних організацій і партнерів з громадянського суспільства.

"Запити розглядають, перевіряють і координують співробітники програми USAID в Україні. Запити на генератори для гуманітарних цілей також координують через систему гуманітарної координації під керівництвом ООН, коли це доречно", – зазначають у дипвідомстві.

Фото: EPA/UPG Електрогенератор на центральному залізничному вокзалі в Києві, 25 жовтня 2022 р.

Американські відомства передають допомогу й установам і відомствам. Так, Міністерство внутрішніх справ України отримало від Держдепу в грудні 331 генератор для Національної поліції та Державної прикордонної служби. Вартість цієї допомоги оцінюють у понад $330 000.

Ще понад 650 генераторів минулого місяця отримали Збройні сили України від Міноборони США. А також плюс 616 — підрозділи Міноборони України та МВС. Ще 80 генераторів поставили Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Конкретне обладнання закуповують і передають під конкретні запити. Але передають також і те, що мають у запасах, кажуть у посольстві.

"Потужність генераторів, наданих США, коливається від 747,7 кВт до 2,6 кВт з різними типами палива (бензин, дизельне паливо та змішане дизель/бензин). Конкретні генератори вибирають, закуповують і доставляють на основі конкретних потреб України, а також якщо Міністерство оборони надає безпекову допомогу, за наявності у військових запасах США", – пояснили у відомстві.

Гуманітарка у 2022-му: хто скільки отримав і яка ситуація на Херсонщині, Харківщині і Сумщині?

Фото: тг-канал Дмитро Живицький Генератори прибули на Сумщину.

Від Праги — Києву та Миколаєву з теплом

У кінці листопада міський голова чеської столиці Зденек Гржиб анонсував відправлення 626 обігрівачів і 18 генераторів для України. А саме — для Києва та Миколаєва. Від дня анонсу до перетину технікою українського кордону минув більш ніж місяць — уже в кінці 2022 року вагони з обігрівачами і генераторами готували до доставки.

Заявку на цю допомогу міста не подавали. Принаймні Миколаїв, каже Юрій Сметана, директор КП Миколаївської міської ради "Миколаївелектротранс".

"Вийшло дуже цікаво — ми в них просили трамваї, але вони передали їх у Харків. Ми, звісно, не маємо ніяких претензій, бо розуміємо, що харківський електротранспорт зазнав більших руйнувань і втрат, ніж ми. Хоча ми також постраждали: було пошкоджено 30 тролейбусів, трамваї. Але після цього з Праги мені написали на пошту, що вони готові передати нам з Києвом обігрівачі та генератори", – розповідає чиновник.

Куди йде ця допомога, вирішує спеціальна комісія при Департаменті комунального майна, створена для приймання всієї гуманітарної допомоги, що надходить у Миколаїв.

Фото: 0512.com.ua Юрій Сметана

Подавати заявки на допомогу можуть усі, хто цього потребує, каже Юрій Сметана. Якщо потреба буде більшою — розподілятимуть за пріоритетністю. Пріоритет, звісно ж, у критичної інфраструктури, шкіл, лікарень, пунктів обігріву. Але спираються і на параметри техніки: обігрівачі, передані Прагою, розраховані на велику площу приміщення (деякі на 150 м2), тому в маленьку кімнатку його не поставиш. Це дизельні теплові пушки SIAL Gryp 15 (20 шт.), DESA B100CEH Master (29 шт.), DESA B100L Herkules (13 шт.), Kroll GK28 (9 шт.), AXE Galaxy 20C (73 шт.), BIKAR B60K (82 шт.).

Миколаєву допомагали з технікою і міжнародні організації, як Червоний Хрест, USAID, і українські міста – Житомир, наприклад, передав декілька установок для подачі очищеної води.

Київ також пообіцяв відзвітувати про обігрівачі та генератори від Праги, а також інших західних партнерів. Тільки-но ми отримаємо відповідь — додамо.

Які ще країни взяли участь у допомозі Україні з генераторами

До передачі обладнання активно долучаються європейські країни. Десь це великі партії, як-от 100 генераторів від Франції, які прийняв заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Фарід Сафаров. Десь точкова допомога, як чеське місто Бистршице-над-Пернштейнем передало Тростянецькій громаді (Сумська область) дев’ять генераторів, які скерували в конкретні школи та медичні заклади.

Уряд Канади виділив $10 млн на закупівлю генераторів для України, призначених для критичної інфраструктури. Про допомогу оголосила і Грузія — понад пів мільйона доларів.

Деякі партії обладнання, що прямують в Україну, мають чітке місто прибуття, яке анонсують заздалегідь. Наприклад, Естонія відправила 20 автобусів із гуманітаркою в Житомир, Харків, Бучу та Полтаву.

Фото: poltava365.com Такі генератори передано в лікарні Полтавської та Харківської області.

Долучається і бізнес — данська компанія ROCKWOOL, наприклад, відправила в Чернігівську область три потужні генератори для об’єктів критичної інфраструктури.

На гуманітарні потреби України реагують і Латвія, Хорватія, Іспанія, Польща, Бельгія, Німеччина, Норвегія, Японія. Навіть міжнародна організація ЮНЕСКО передала 14 генераторів для українських музеїв.

Утім у багатьох повідомленнях від урядів цих країн не вказано, яким містам чи установам передають обладнання. А по прибуттю отримувачі теж про них не розповідають. Тому і стається так, що бачимо ледь не безперервний потік повідомлень про генератори для України, а де конкретно ними вже користуються, дізнатися не можемо.

Та схоже, що загальні дані про надходження генераторів усе ж збирають. Так, нещодавно в Офісі президента повідомили, що тільки за грудень Україна отримала з інших держав, від донорів, бізнесу та приватних користувачів понад 300 тисяч генераторів різної потужності.

Як контролюють цю допомогу і хто відповідає за розподілення в Україні

Централізованого органу, який би приймав, розподіляв і контролював в Україні генератори, немає.

Тут їх може приймати і Міністерство енергетики, а також Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, яке бере участь у координації розподілення допомоги на місцях, пояснила LB.ua Ольга Стефанішина, віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Фото: facebook/Офіс Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина

На місцях це можуть бути спеціальні комісії, створені місцевою владою, як-от у Миколаєві.

"Відповідно до рішення Департаменту комунального майна, обладнання передають на баланс і розподіляють по інших структурних підрозділах. Стосовно партії обігрівачів і генераторів від Праги, наприклад, є договір дарування. Наші празькі колеги попросили передати оригінали документів про передачу майна в посольство Чехії", – пояснює Юрій Сметана.

У посольстві США пояснюють, що через масштаб підтримки Сполучених Штатів одержувачі відрізняються залежно від місця призначення та використання.

"Генератори надаються партнерським організаціям, установам, підрозділам та міністерствам і підлягають моніторингу після їх передачі. З міркувань безпеки ми не повідомляємо конкретні місця розташування генераторів", – додали в дипвідомстві.

До слова, 27 січня до України прибули спеціальні аудитори від уряду США, Світового банку і міжнародної компанії "Deloitte", щоб перевірити належне використання допомоги, яку нам надають США.