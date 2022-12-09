З Естонії прямує 11 автобусів із генераторами для України

Чотири українські міста найближчим часом отримають партію допомоги від Естонії

Автобуси з допомогою для України

В Україну з Естонії прямує ще 11 автобусів з генераторами та енергетичним обладнанням, повідомила посолка України в Естонії Мар’яна Беца у Твіттері.

Цю частину допомоги везуть до Житомира, Харкова, Бучі та Полтави.

"Вдячні МЗС Естонії, МКІП України та Мінекономіки Естонії за гуманітарну допомогу українському народу", - написала Беца.

Фото: твіттер-аккаунт Мар'яни Беци

2 грудня Естонія передала Харківській області дев'ять автобусів з гуманітарною допомогою.

8 грудня в Україну попрямувала перша партія допомоги за проєктом ЄС "Генератори надії". Їх передали Бельгійські міста.