З Естонії прямує 11 автобусів із генераторами для України

В Україну з Естонії прямує ще 11 автобусів з генераторами та енергетичним обладнанням, повідомила посолка України в Естонії Мар’яна Беца у Твіттері.
Цю частину допомоги везуть до Житомира, Харкова, Бучі та Полтави.
"Вдячні МЗС Естонії, МКІП України та Мінекономіки Естонії за гуманітарну допомогу українському народу", - написала Беца.
2 грудня Естонія передала Харківській області дев'ять автобусів з гуманітарною допомогою.
8 грудня в Україну попрямувала перша партія допомоги за проєктом ЄС "Генератори надії". Їх передали Бельгійські міста.