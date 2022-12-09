Окупанти вбили понад 7 тис. цивільного населення, — ООН

З початку повномасштабного вторгнення окупанти поранили понад 10 тис. мирних громадян.

Про це під час конференції «Права людини за темних часів» заявила Голова Місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер.

«З лютого місяця у нас було дуже багато роботи… Статистика говорить сама за себе. Наразі 17,7 млн людей, які потребують гуманітарної допомоги, 9,3 млн — потребують допомоги у харчуванні. Третина населення мусила покинути свою країну та приблизно 7,9 млн людей покинули місця свого проживання. Це в основному жінки та діти. Ще 6,9 млн — вважаються як внутрішньо переміщені особи», — заявила вона.

Вона наголосила, що продовжується процес документування кількості жертв серед мирного населення.

«Є статистика випадків, які ми записали. Ми бачимо понад 17 тис. постраждалих. Це приблизно 7 тис. вбитого цивільного населення. Та понад 10 тис. — поранені. Це те, що ми задокументували. Але ми бачимо, що цифри набагато більші насправді. Ми також документували випадки порушення міжнародних прав людини та міжнародного гуманітарного права», — додала вона.

Богнер запевнила, що місія продовжить моніторинг та фіксацію злочинів російських окупантів, вбивств цивільного населення.

Нагадаємо, що наразі неможливо встановити кількість загиблих у Маріуполі та Волновасі.